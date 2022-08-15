Косметолог рассказала о принципе действия патчей для глаз

Косметолог Оксана Кохнович рассказала, что популярные бьюти-продукты — патчи для области вокруг глаз — могут помочь при отёках, но от морщин не избавят.

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Патчи могут дать временный эффект разглаживания морщин, но не потому, что в их составе есть супердействующее вещество, объяснила специалист в разговоре с Life.ru.

«Когда мы наносим их на кожу, создаётся парниковый эффект, коже становится тяжело дышать, и она немного отекает — это и даёт эффект разглаживания морщин. Также патчи часто пропитаны веществами, которые создают невидимую плёнку, которая тоже создаёт эффект гладкости», — объяснила косметолог.