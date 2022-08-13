Нутрициолог рассказала, как избавиться от папиллом

Появившиеся на теле человека папилломы свидетельствуют о наличии одноименного вируса. Он имеет огромное количество разновидностей, что напрямую влияет на лечение. Нутрициолог-диетолог Любовь Пищалкина рассказала, почему появляются папилломы и как от них избавиться.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Если у вас постоянно растут папилломы, лучше перестраховаться и сдать анализы, чтобы типировать вирус, — сказала она.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) присутствует в организме многих людей. Однако для его активации зачастую необходимы определенные факторы. Например, снижение иммунитета, сбои работы микрофлоры кишечника, нарушения в работе печени и так далее.