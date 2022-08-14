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1 час назад

Российский хирург назвал самые опасные пластические операции

Lenta.ru

Российский пластический хирург Дмитрий Саратовцев назвал операции, которые опасны не только с эстетической точки зрения, но и для здоровья. Его комментарии поступили в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 12 августа.

Российский хирург назвал самые опасные пластические операции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь эксперт выделил липосакцию, к которой прибегают пациенты, желающие удалить излишки жира в отдельных частях тела. По его словам, самыми популярными зонами для данной процедуры являются спина, живот, руки, область подбородка, колени и бедра.

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«За один сеанс можно удалить из организма не более пяти-шести литров жира в зависимости от индекса массы тела. В противном случае это уже будет не польза, а вредительство. Одномоментное выведение слишком большого объема жира может вызвать серьезную кровопотерю, а также оставить на месте вмешательства кожные вмятины и комки», — высказался врач и добавил, что большое количество жира лучше удалять поэтапно.

В списке Саратовцева также оказалась операция по удалению нижней части ребер через разрез в спине или эндоскопическим методом. Доктор предупредил, что они являются каркасом для внутренних органов, и их удаление влечет за собой нарушение геометрии всей грудной клетки и брюшной полости. По этой причине тело становится более уязвимым при падениях и ушибах.

Далее собеседник издания отметил процедуру по удалению комков Биша. Хирург объяснил, что их функция заключается в удерживании тканей, поэтому если лицо само по себе худощавое, то после операции оно будет выглядеть осунувшимся. «На щеках могут образоваться морщины, складки и провалы, а скулы будут просто обтянуты кожей. Что особенно станет заметно с возрастом. Худощавые пациентки, которые удалили комки Биша, обычно потом приходят к хирургу, чтобы восполнить утраченный объем щек», — говорит он.

Еще одной опасной процедурой, по мнению Саратовцева, является липофилинг ягодиц. Крайне важно, чтобы жир был введен только в подкожное пространство, утверждает специалист. Если он попадет в ягодичную мышцу, то последствия окажутся крайне неприятными: жировые клетки могут закупорить сосуды и нарушить кровообращение.

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