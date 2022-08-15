Как спорт влияет на кожу: 5 фактов, о которых вы должны знать

Спорт и здоровье неразрывно связаны между собой. Очевидно, что регулярные тренировки приносят пользу нашему организму: они поддерживают здоровье мышц и суставов, улучшают сон и помогают создать идеальное тело. Но немногие знают, что физическая активность также положительно влияет и на состояние кожи. Так может ли спорт стать альтернативой походам к косметологу? На этот вопрос ответит профессиональная спортсменка, двукратная чемпионка России по большому теннису Надежда Гуськова.

Фото: Eva.ru Eva.ru

1. На лице все написано

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Кожа — самый большой орган человека, и его состояние зависит не только от правильного ухода, но и, в первую очередь, от общего состояния организма. При правильном образе жизни, наполненном физической активностью, кожа лица выглядит свежей и сияющей, и это заметно окружающим.

Регулярные занятия спортом способствуют улучшению цвета лица за счет выработки элеидина в клетках кожи: благодаря этому веществу кожа приобретает розоватый оттенок. После 30-ти лет синтез элеидина снижается, но, регулярно занимаясь спортом, вы можете продлить этот процесс, а значит сохранить молодость кожи.

2. Чистая кожа

Во время физической нагрузки усиливается потоотделение, которое регулирует температуру тела, охлаждает организм и увлажняет кожу. Пот выделяется через поры, очищая их изнутри и выталкивая наружу токсины, мертвые клетки и микробы. Ни один лосьон от черных точек не даст такого заметного эффекта, как горячая интенсивная тренировка!

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3. Омолаживающий эффект

Упругость и молодость кожи зависят от естественной выработки коллагена и эластина, которые также усиленно синтезируются во время спорта. Благодаря занятиям кожа становится более упругой, увлажненной и устойчивой к появлению мелких морщинок. И это эффективнее, чем наносить на кожу омолаживающий крем с коллагеном.

4. Лучше кровообращение — лучше кожа

Физические занятия несут пользу для работы сердечно-сосудистой системы — они активизируют кровоток и укрепляют стенки сосудов, за счет чего микроэлементы усваиваются организмом лучше, насыщая клетки кислородом. Кожа «дышит», сияет и выглядит моложе без нанесения тонального крема.

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5. Долой лишнюю жидкость

Регулярная физическая активность обладает лимфодренажным эффектом. Если вас беспокоит отечность лица и тела, спорт придет на помощь. Чем активнее тренировка, тем быстрее ваши проблемные зоны придут в тонус и вы попрощаетесь с отеками за счет улучшения циркуляции лимфы. Всего несколько упражнений в день, и обойдемся без контуринга.

Конечно, занятия спортом не заменяет похода к косметологу, но они способны во многом улучшить состояние кожного покрова как на лице, так и на теле.

Возьмите за правило смывать макияж перед началом вашей тренировки для избежания сухости и раздражения кожи лица. Для поддержания водного баланса не забывайте пить чистую питьевую воду во время занятий.

После активности хорошо воспользоваться скрабом для тела, чтобы очистить верхний слой кожи и придать телу мягкость. Обязательно примите душ, когда завершите тренировку, чтобы смыть с кожи патогенные бактерии, выделенные в процессе занятия. То же самое касается и лица: после тщательного очищения скрабом или гелем ему не помешает увлажнение в виде дневного крема или тканевой маски.