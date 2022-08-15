Что будет с пластической хирургией во времена кризиса

Изменения в мировой геополитической и экономической обстановке повлияли на многие сферы, и пластическая хирургия не исключение. Стоит ли ждать серьезного повышения цен на операции из-за кризиса? Изменится ли рынок пластики? Разбираемся вместе с пластическим хирургом, главным врачом клиники Art Plastic, доктором медицинских наук Тиграном Алексаняном.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Цены на пластику вырастут, но не очень сильно

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Внезапного скачка стоимости операций в два-три раза ждать не стоит. Рынок достаточно устойчив, даже в самых кризисные времена пластические хирурги никогда не сидят без работы. Повышение цен возможно на 10-30% в зависимости от типа операции и количества необходимых расходных материалов. Большинство из них мы использовали импортные, но будем переориентироваться на местных поставщиков.

Главная проблема — не растущие цены, а нестабильные поставки

Основная сложность не только в пластической хирургии, но и во всех сферах, связанных с импортом товаров, сейчас заключается в перебоях с поставками и проблемах с логистикой. Привычные схемы поставок сейчас не работают из-за закрытых границ, логисты вынуждены искать новые цепочки, более длинные и дорогие. Это непосредственным образом влияет на финальную стоимость необходимых для операций расходных материалов.

Сейчас все операции доступны пациентам, как и в обычном режиме

Некоторые врачи и пациенты забили тревогу о том, что скоро мы не сможем делать многие привычные операции из-за недостатка расходников. Но это не так. Сейчас ситуация стабильна, потому что многие клиники и врачи сделали большие закупки впрок, чтобы обеспечить себя всем необходимым на ближайшее время. Поэтому проблем с недоступностью той или иной пластики ожидать не стоит. Для большинства операций необходимы по большей части только опыт и профессионализм хирурга и медперсонала, а это никуда не денется.

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Пациенты торопятся сделать запланированные операции как можно быстрее

Из-за нагнетания паники и разговоров о скором дефолте и дефиците многие пациенты, у которых операции были запланированы на конец весны и лето, просят провести им вмешательство в самое ближайшее время. Часто мы идем навстречу, за последние месяцы было сделано много операций раньше назначенного срока и сверх графика. На качество и результат пластики дата ее проведения не влияет, но пациентам так спокойнее — они точно получают запланированные изменения внешности и не переживают из-за возможного изменения ситуации.

В кризис многие воспринимают пластику как инвестицию в себя