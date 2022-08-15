Карди Би поделилась секретом блестящих волос: вы удивитесь

Спокойно, ничего сверхъестественного и дорогого хип-хоп исполнительница не имеет в виду. Кто бы мог подумать, что Карди Би ухаживает за волосами с помощью обычного лука! Да-да, своими руками с ногтями-стилетами бросает (жаль, что не собирает с грядок) овощ в кастрюльку с кипящей водой и получившимся отваром моет голову. Говорит, что к такому нехитрому народному средству впервые прибегла шесть лет назад, когда только начала усиленно заботиться о волосах. Но в силу лени перестала это делать. И сейчас, вспомнив ритуал, не может нарадоваться своим блестящим и шелковистым волосами. Такие вот бьюти-секретики от звезды.