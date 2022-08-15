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1 час назад

Секреты красоты из гарема: как оставались очаровательными наложницы султана

WomanHit.ruиещё 1

Сериал «Великолепный век», конечно, заметно приукрасил быт и жизнь наложниц во дворце султана. Да и современным девушкам вряд ли бы понравилось соперничать с сотнями, а то и тысячей других наложниц в надежде на ночь с повелителем. Часто наложница встречалась с султаном всего один раз за всю жизнь, но к тому, что ее выберут, должна была быть готова ежедневно.

Как оставались очаровательными наложницы султана
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Секреты красоты наложниц описывались в хрониках, из них историки узнали, что в то время ценились темные блестящие волосы, белые зубы и светлая кожа. Именно над этим трудились девушки и их служанки.

Главным секретом красоты была турецкая баня — хамам. Здесь наложницы не только мылись, но и устраивали настоящие спа-процедуры. Они скрабировали кожу, чтобы она была мягкой и нежной, ополаскивали волосы настоями трав, придавая им блеск и потрясающий аромат.

Здесь же наложницам делали массаж с маслами, а после купания наносили специальное желе из мальвы и гибискуса на кончики волос, чтобы придать им мягкость. В качестве кремов использовали смесь восков и масел. Очень большое значение имели эфирные масла. Девушки благоухали изысканными ароматами.

Важным правилом гарема был запрет на бьюти-процедуры в первой половине дня. Наложницы начинали утро с завтрака, а затем танцевали и отправлялись на прогулку. Придворные специалисты считали, что такое расписание позволяет девушкам дольше оставаться молодыми и стройными.

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