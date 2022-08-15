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26 минут назад

Брошенная возлюбленным девушка потратила миллионы рублей на внешность Кардашьян

Lenta.ru

Преподавательница английского языка Черри Ли из Южной Кореи потратила четыре миллиона рублей на внешность своего кумира — звезды реалити-шоу, блогерши и бизнесвумен Ким Кардашьян. Соответствующий материал приводит Daily Star.

Девушка потратила миллионы рублей на внешность Кардашьян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам 28-летней учительницы, восемь лет назад ее бросил возлюбленный, что пошатнуло уверенность девушки в себе. После разрыва отношений она решилась на преображение при помощи пластических операций, на которые потратила 50 тысяч фунтов (около четырех миллионов рублей).

Кореянка призналась, что трижды сделала бразильскую подтяжку ягодиц, несмотря на опасность процедуры. Кроме того, она увеличила грудь, перенесла ринопластику, скорректировала губы и щеки и уменьшила подбородок.

«Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не сделала все это раньше!» — заявила Ли.

При этом героиня материала отметила, что после данной трансформации ее бывший избранник захотел к ней вернуться, однако она отвергла ухаживания экс-бойфренда.

«Я слишком хороша для него, в настоящее время я общаюсь с мужчинами более высокого уровня!» — подчеркнула героиня материала.

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