Косметолог сравнила эффективность уходовых процедур и инъекций

Косметолог Татьяна Евстигнеева рассказала об эффективности инъекций и уходовых процедур для лица.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, эти два способа ухода за собой дополняют друг друга. Особенно это актуально для девушек старше 30 лет.

Сигналом к тому, чтобы начать активно ухаживать за собой, могут быть первые морщины и пигментные пятна.

Специалист отметила, что в процессе ухода важно не забывать о питании и увлажнении кожи. Для этого можно использовать маски и гиалуроновую кислоту.