Косметолог сравнила эффективность уходовых процедур и инъекций

Косметолог Татьяна Евстигнеева рассказала об эффективности инъекций и уходовых процедур для лица.
По ее словам, эти два способа ухода за собой дополняют друг друга. Особенно это актуально для девушек старше 30 лет.
Сигналом к тому, чтобы начать активно ухаживать за собой, могут быть первые морщины и пигментные пятна.
Специалист отметила, что в процессе ухода важно не забывать о питании и увлажнении кожи. Для этого можно использовать маски и гиалуроновую кислоту.
Чтобы выработать в коже коллаген, можно использовать пилинги, а чтобы разгладить овал лица — лифтинг-процедуры, передает МедикФорум.