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1 час назад

Косметолог сравнила эффективность уходовых процедур и инъекций

Вечерняя Москва

Косметолог Татьяна Евстигнеева рассказала об эффективности инъекций и уходовых процедур для лица.

Косметолог сравнила эффективность уходовых процедур и инъекций
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, эти два способа ухода за собой дополняют друг друга. Особенно это актуально для девушек старше 30 лет.

Сигналом к тому, чтобы начать активно ухаживать за собой, могут быть первые морщины и пигментные пятна.

Специалист отметила, что в процессе ухода важно не забывать о питании и увлажнении кожи. Для этого можно использовать маски и гиалуроновую кислоту.

Чтобы выработать в коже коллаген, можно использовать пилинги, а чтобы разгладить овал лица — лифтинг-процедуры, передает МедикФорум.

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