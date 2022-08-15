Парикмахер раскрыла правильный способ мытья головы

Парикмахер Шона Тереза раскрыла правильный способ мытья головы, который позволит улучшить качество волос. Соответствующий ролик появился в TikTok.
Юзерша с никнеймом shaunatheresa1 заявила, что большинство людей выполняют упомянутую процедуру неверно. Блогерша посоветовала тщательно расчесывать пряди перед водными процедурами, чтобы избежать механических повреждений.
«Помните, что в мокром виде наши волосы хрупкие и слабые», — подчеркнула она.
В то же время, по словам стилистки, во время мытья следует использовать теплую воду, поскольку горячая приводит к сухости прядей и кожи головы. Также стоит применять шампунь дважды. При этом техника его нанесения должна быть похожа на легкий массаж кончиками пальцев.
«Первая доза средства уберет загрязнения и кожный жир, вторая — напитает ваши волосы необходимыми элементами», — отме