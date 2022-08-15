Парикмахер раскрыла правильный способ мытья головы

«Помните, что в мокром виде наши волосы хрупкие и слабые», — подчеркнула она.

В то же время, по словам стилистки, во время мытья следует использовать теплую воду, поскольку горячая приводит к сухости прядей и кожи головы. Также стоит применять шампунь дважды. При этом техника его нанесения должна быть похожа на легкий массаж кончиками пальцев.