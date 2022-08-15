Реальные отзывы: аппарат для ультразвуковой чистки лица

Ультразвуковая чистка лица - косметическая процедура, которую теперь можно делать не только в салоне красоты, но и дома, с помощью специального аппарата. Но стоит ли покупать такой гаджет? Изучили преимущества прибора и реальные отзывы покупателей.
Аппарат очищает кожу лица, выполняя ультразвуковой пилинг. Как пишут производители он:
Однако, по мнению некоторых косметологов, аппарат не приносит заметной пользы. Он работает по принципу пилинга и подходит только людям с нормальным и сухим типом кожи.
Стоимость аппарата для ультразвуковой чистки лица - примерно от 3 тысяч рублей.
Большинство покупателей пишут в отзывах, что довольны покупкой: аппарат, по их словам, улучшает кожу и поддерживает эффект после профессиональной чистки в салоне:
"Кожа после использования гладкая, подтянутая. Аппарат отличный, косметологи рекомендуют. Подойдет и для подростков. Отлично справляется с очищением пор, убирает излишки сала на лице";
"Полезная вещь для домашнего использования. Очень эффективен для поддержания эффекта после профессиональной чистки";
"При регулярном использовании есть результат. Поры очищены. Кожа как после посещения косметолога";
"Со своими задачами отлично справляется. Купили к нему необходимую косметику. Кожа чистая и ухоженная после использования скрабера+геля и после успокаивающая маска".
Однако такой эффект стоит ожидать не всем. Так, некоторые покупательницы написали, что аппарат не убирает черные точки и не заменит ручную чистку лица:
"Не знаю, как другие функции, но чистку и пилинг выполняет на троечку и то благодаря подготовке с лосьоном и гелем для раскрытия пор. Черные точки не убирает, от слова совсем. Гель немного размягчает комедоны, и аппарат частично их может убрать. А в остальном эффекта не увидела. Ручная чистка по-прежнему оказалась эффективнее. Можете совмещать и после аппаратной чистки дочищать вручную";
"Ожидания не оправдали надежд. Результат нулевой. Использовала 5 раз первую программу (чистку) и один раз вторую (увлажнение). Вторая программа вообще непонятна для меня, крем на лице скатался (свернулся), вообще не впитался".