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1 час назад

Реальные отзывы: стоит ли покупать аппарат для ультразвуковой чистки лица

Мира Маркина

Ультразвуковая чистка лица - косметическая процедура, которую теперь можно делать не только в салоне красоты, но и дома, с помощью специального аппарата. Но стоит ли покупать такой гаджет? Изучили преимущества прибора и реальные отзывы покупателей.

Реальные отзывы: аппарат для ультразвуковой чистки лица
Фото: Adobe StockAdobe Stock

Зачем нужен аппарат для ультразвуковой чистки лица

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Аппарат очищает кожу лица, выполняя ультразвуковой пилинг. Как пишут производители он:

  • помогает бороться с черными точками, воспалениями и расширенными порами;
  • нормализует процессы салоотделения;
  • очищает кожу от ороговевших клеток;
  • повышает упругость и эластичность кожи;
  • улучшает цвет лица и тон кожи;
  • разглаживает морщины.

Однако, по мнению некоторых косметологов, аппарат не приносит заметной пользы. Он работает по принципу пилинга и подходит только людям с нормальным и сухим типом кожи.

Стоимость аппарата для ультразвуковой чистки лица - примерно от 3 тысяч рублей.

Отзывы покупателей

Большинство покупателей пишут в отзывах, что довольны покупкой: аппарат, по их словам, улучшает кожу и поддерживает эффект после профессиональной чистки в салоне:

"Кожа после использования гладкая, подтянутая. Аппарат отличный, косметологи рекомендуют. Подойдет и для подростков. Отлично справляется с очищением пор, убирает излишки сала на лице";

"Полезная вещь для домашнего использования. Очень эффективен для поддержания эффекта после профессиональной чистки";

"При регулярном использовании есть результат. Поры очищены. Кожа как после посещения косметолога";

"Со своими задачами отлично справляется. Купили к нему необходимую косметику. Кожа чистая и ухоженная после использования скрабера+геля и после успокаивающая маска".

Однако такой эффект стоит ожидать не всем. Так, некоторые покупательницы написали, что аппарат не убирает черные точки и не заменит ручную чистку лица:

"Не знаю, как другие функции, но чистку и пилинг выполняет на троечку и то благодаря подготовке с лосьоном и гелем для раскрытия пор. Черные точки не убирает, от слова совсем. Гель немного размягчает комедоны, и аппарат частично их может убрать. А в остальном эффекта не увидела. Ручная чистка по-прежнему оказалась эффективнее. Можете совмещать и после аппаратной чистки дочищать вручную";

"Ожидания не оправдали надежд. Результат нулевой. Использовала 5 раз первую программу (чистку) и один раз вторую (увлажнение). Вторая программа вообще непонятна для меня, крем на лице скатался (свернулся), вообще не впитался".

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