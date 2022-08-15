Реальные отзывы: аппарат для ультразвуковой чистки лица

"Не знаю, как другие функции, но чистку и пилинг выполняет на троечку и то благодаря подготовке с лосьоном и гелем для раскрытия пор. Черные точки не убирает, от слова совсем. Гель немного размягчает комедоны, и аппарат частично их может убрать. А в остальном эффекта не увидела. Ручная чистка по-прежнему оказалась эффективнее. Можете совмещать и после аппаратной чистки дочищать вручную";