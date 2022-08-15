Девушка не последовала советам по уходу за тату и показала последствия

Блогерша Джеки Флорез не последовала советам мастера по уходу за новой татуировкой и показала страшные последствия. Соответствующий ролик появился в TikTok.
Юзерша с никнеймом jackiefloww нанесла татуировку в виде дракона на шею перед поездкой в Канкун, Мексика. После сеанса специалист озвучил ей ряд стандартных рекомендаций: избегать попадания прямых солнечных лучей, не загорать и не мочить водой данный участок кожи.
Вопреки предписаниям мастера девушка отправилась отдыхать на яхте, о чем вскоре пожалела. На размещенных кадрах видно, что место татуировки сильно воспалилось, опухло и покрылось обильными гнойными выделениями.
Упомянутый ролик набрал более 28 миллионов просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях.
«Нельзя делать татуировки, даже когда солнце не очень активное», «Ты нарушила самые простые правила», «Тебя же предупреждали», «Уход за тату такой простой, неужели нельзя было подождать две недели»,
— писали юзеры.