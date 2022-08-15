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11 минут назад

Блогерша не последовала советам по уходу за тату и показала страшные последствия

Lenta.ru

Блогерша Джеки Флорез не последовала советам мастера по уходу за новой татуировкой и показала страшные последствия. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Девушка не последовала советам по уходу за тату и показала последствия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом jackiefloww нанесла татуировку в виде дракона на шею перед поездкой в Канкун, Мексика. После сеанса специалист озвучил ей ряд стандартных рекомендаций: избегать попадания прямых солнечных лучей, не загорать и не мочить водой данный участок кожи.

Вопреки предписаниям мастера девушка отправилась отдыхать на яхте, о чем вскоре пожалела. На размещенных кадрах видно, что место татуировки сильно воспалилось, опухло и покрылось обильными гнойными выделениями.

Упомянутый ролик набрал более 28 миллионов просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях.

«Нельзя делать татуировки, даже когда солнце не очень активное», «Ты нарушила самые простые правила», «Тебя же предупреждали», «Уход за тату такой простой, неужели нельзя было подождать две недели»,

— писали юзеры.

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