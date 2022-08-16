Усталость на лице стала трендом у девушек в соцсетях

Блогерши начали массово имитировать внешность уставшего человека с помощью макияжа и запустили новый тренд в соцсетях. На посты, опубликованные в TikTok, обратили внимание в Medialeaks.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Согласно материалу, в рамках флешмоба, который получил название sleepy eyes («сонные глаза»), девушки рисуют стрелки и густо подводят нижнее веко черным карандашом, чтобы создать на лице эффект утомленного взгляда. Отмечается, что вдохновителями авторов роликов выступают, как правило, певица Билли Айлиш и звезда сериала «Очень странные дела» Наталия Дайер.

Более того, модная блогерша с никнеймом hayleybuix опубликовала обучающее видео на тему указанного мейкапа, которое стало вирусным и набрало более 13,3 миллиона просмотров. По ее словам, необходимо нанести коричневые тени на внешнюю сторону века и под глаза. Затем следует нарисовать неширокую длинную стрелку и завершить макияж черной подводкой под глазами.