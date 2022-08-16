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5 часов назад

Мастер увеличила губы клиентке и была обругана в сети с фразой «это катастрофа»

Lenta.ru

Блогерша Ирина Тодерашко из Англии показала результат оказанной ею косметологической услуги и была обругана в сети с фразой «это катастрофа». Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте.

Мастер увеличила губы клиентке и была обругана в сети
Фото: Лента.руЛента.ру

Вначале на размещенных кадрах мастер продемонстрировала внешность своей клиентки до процедуры. Так, заметно, что губы девушки были довольно пухлыми. Затем инфлюэнсерша сняла клиентку после преображения, в результате которого ее губы значительно увеличились в размерах.

В свою очередь, зрители не оценили работу, предположив, что перед ними розыгрыш.

«Девушка и ранее была прекрасна. Просто не понимаю зачем», «Это, должно быть, шутка, до коррекции она была идеальна», «Безответственная специалистка», — отметили они в комментариях.

Ранее в августе сообщалось, что британка Шанель Чаллакомб пять раз увеличила губы и нарвалась на критику в сети. 22-летняя жительница графства Кент Шанель Чаллакомб призналась, что впервые прибегла к упомянутой косметологической процедуре два года назад, чтобы повысить самооценку после постоянной травли в школе. С того времени девушка успела ввести филлеры в губы еще пять раз, заплатив за все сеансы 1000 фунтов стерлингов (около 74,8 тысячи рублей).

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