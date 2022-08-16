Мастер увеличила губы клиентке и была обругана в сети

Блогерша Ирина Тодерашко из Англии показала результат оказанной ею косметологической услуги и была обругана в сети с фразой «это катастрофа». Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Вначале на размещенных кадрах мастер продемонстрировала внешность своей клиентки до процедуры. Так, заметно, что губы девушки были довольно пухлыми. Затем инфлюэнсерша сняла клиентку после преображения, в результате которого ее губы значительно увеличились в размерах.

В свою очередь, зрители не оценили работу, предположив, что перед ними розыгрыш.

«Девушка и ранее была прекрасна. Просто не понимаю зачем», «Это, должно быть, шутка, до коррекции она была идеальна», «Безответственная специалистка», — отметили они в комментариях.