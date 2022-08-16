Фигурная штопка: в каких ситуациях поможет нитевой лифтинг

Малотравматичные косметологические манипуляции – отличный способ справиться с первыми возрастными изменениями внешности. Для серьезной пластики еще рано, а крема и массажи уже не справляются. В каких случаях омолодиться поможет нитевой лифтинг? Разбираемся в процедуре вместе с ведущим пластическим хирургом, основателем клиники “Время красоты”, Отари Гогиберидзе.
Отари Гогиберидзе ведущий пластический хирург, основателем клиники “Время красоты”
Процедура нитевого лифтинга предполагает вживление в кожу специальных нитей, чтобы скорректировать ранние признаки старения и провисания тканей. Но технически называть эту манипуляцию лифтингом не совсем правильно. Лифтинг предполагает поднятие провисших тканей, а нити не в состоянии справиться с гравитацией без хирургического вмешательства. Но эта процедура активно используется уже несколько десятилетий, с 1970-х годов, и зарекомендовала себя как эффективный способ коррекции первых визуальных изменений. Нитевой лифтинг несколько раз переживал бум популярности: сначала в 1990-х годах, а затем в конце нулевых – начале десятых. В последние годы мы все реже используем эту технику, потому что аналогичный эффект дают многие аппаратные процедуры, не предполагающие травмирование кожи.
Нужно понимать, что поднять нитями брыли, глубокие складки, убрать тяжелые носогубки и провисание овала лица невозможно. Поэтому делать нитевой лифтинг имеет смысл делать в среднем возрасте, от 35 до 45 лет, пока еще нет серьезных визуальных изменений. В этом случае нити помогут скорректировать первые возрастные трансформации и немного замедлить развитие более основательных. Нити выполняют функцию каркасной основы: вокруг них образовываются новые волокна коллагена, за счет чего кожа уплотняется, активизируется обновление и укрепление тканей. Самый заметный результат нитевой лифтинг дает у пациентов с мягкой, не очень толстой и плотной кожей. Нити оптимальные для коррекции средней и верхней трети лица, но не смогут подтянуть поплывшие контуры лица и второй подбородок. Кроме того, важно, чтобы пациент верил в положительный результат процедуры, тогда приятные изменения не заставят себя ждать.
Имеет смысл делить нити для лифтинга на две большие категории: рассасывающиеся и нерассасывающиеся. Нерассасывающиеся нити вживляются в кожу один раз и навсегда. Изначально для этой методики использовались золотые нити, которые давали визуальный лифтинг-эффект, но были неудобны для жизни. После вживления золотых нитей нельзя было делать аппаратные процедуры, они могли сломаться или даже выйти из кожи наружу. Более современный вариант – хирургические нити с насечками. Они вживляются в кожу, крепко сцепляются с ней за счет насечек и поддерживают ткани, предотвращая провисание. Рассасывающиеся нити еще называют мезонитями, 3D-нитями или биостимулирующими. Они стимулируют выработку собственных волокон коллагена и эластина в коже, естественным путем уплотняя кожу и повышая ее тонус.
Опять же, нитевой лифтинг – не пластика, и на всю жизнь его эффекта не хватит. Выраженный результат сохраняется примерно столько же, как и от инъекций филлеров и ботокса, – около года. По истечению этого времени возрастные изменения продолжат происходит так же, как и раньше.