Фигурная штопка: в каких ситуациях поможет нитевой лифтинг

Малотравматичные косметологические манипуляции – отличный способ справиться с первыми возрастными изменениями внешности. Для серьезной пластики еще рано, а крема и массажи уже не справляются. В каких случаях омолодиться поможет нитевой лифтинг? Разбираемся в процедуре вместе с ведущим пластическим хирургом, основателем клиники “Время красоты”, Отари Гогиберидзе.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Отари Гогиберидзе ведущий пластический хирург, основателем клиники “Время красоты”

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Что такое нитевой лифтинг?

Процедура нитевого лифтинга предполагает вживление в кожу специальных нитей, чтобы скорректировать ранние признаки старения и провисания тканей. Но технически называть эту манипуляцию лифтингом не совсем правильно. Лифтинг предполагает поднятие провисших тканей, а нити не в состоянии справиться с гравитацией без хирургического вмешательства. Но эта процедура активно используется уже несколько десятилетий, с 1970-х годов, и зарекомендовала себя как эффективный способ коррекции первых визуальных изменений. Нитевой лифтинг несколько раз переживал бум популярности: сначала в 1990-х годах, а затем в конце нулевых – начале десятых. В последние годы мы все реже используем эту технику, потому что аналогичный эффект дают многие аппаратные процедуры, не предполагающие травмирование кожи.

В каких случаях нитевой лифтинг может дать заметный результат?

Нужно понимать, что поднять нитями брыли, глубокие складки, убрать тяжелые носогубки и провисание овала лица невозможно. Поэтому делать нитевой лифтинг имеет смысл делать в среднем возрасте, от 35 до 45 лет, пока еще нет серьезных визуальных изменений. В этом случае нити помогут скорректировать первые возрастные трансформации и немного замедлить развитие более основательных. Нити выполняют функцию каркасной основы: вокруг них образовываются новые волокна коллагена, за счет чего кожа уплотняется, активизируется обновление и укрепление тканей. Самый заметный результат нитевой лифтинг дает у пациентов с мягкой, не очень толстой и плотной кожей. Нити оптимальные для коррекции средней и верхней трети лица, но не смогут подтянуть поплывшие контуры лица и второй подбородок. Кроме того, важно, чтобы пациент верил в положительный результат процедуры, тогда приятные изменения не заставят себя ждать.

Какие существуют виды нитевого лифтинга?

Имеет смысл делить нити для лифтинга на две большие категории: рассасывающиеся и нерассасывающиеся. Нерассасывающиеся нити вживляются в кожу один раз и навсегда. Изначально для этой методики использовались золотые нити, которые давали визуальный лифтинг-эффект, но были неудобны для жизни. После вживления золотых нитей нельзя было делать аппаратные процедуры, они могли сломаться или даже выйти из кожи наружу. Более современный вариант – хирургические нити с насечками. Они вживляются в кожу, крепко сцепляются с ней за счет насечек и поддерживают ткани, предотвращая провисание. Рассасывающиеся нити еще называют мезонитями, 3D-нитями или биостимулирующими. Они стимулируют выработку собственных волокон коллагена и эластина в коже, естественным путем уплотняя кожу и повышая ее тонус.

Как долго сохраняется результат нитевого лифтинга?