Сено-солома: как ухаживать за сухими волосами

Каждая из нас мечтает о блестящих, густых и роскошных локонах, как в рекламе шампуня. Но зачастую мы сталкиваемся с проблемой сухих волос. Локоны выглядят тусклыми и безжизненными, а на ощупь напоминают выжженную солнцем солому.

Фото: ГлагоL ГлагоL

О причинах сухости волос и способах ухода мы расспросили Анастасию Семенову, СЕО и создателя экобренда натуральной косметики SmoRodina.

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Анастасия Семёнова, СЕО и создателяь экобренда натуральной косметики SmoRodina

Причины сухости волос

Чтобы лучше разобраться в причинах сухости волос, рассмотрим их структуру.

Наружный слой состоит из кутикулы — это ороговевшие клетки кератина, «склеенные» между собой смесью липидов. Они как черепица: плотно прилегают друг к другу и защищают внутренние слои от вредных воздействий. Себум — жировой секрет, который вырабатывают сальные железы на голове, естественным образом насыщает и увлажняет локоны. Если работа желёз нарушается и жира не хватает для полноценного питания, волосы теряют влагу, становятся сухими и ломкими.

Почему волосы становятся сухими? Одними из причин могут быть сбои в работе организма.

Возрастные изменения: сальные железы с годами работают хуже и выделяют меньше себума.

Вредные привычки, такие как никотин, алкоголь, неправильное питание и недосып.

Помимо причин, скрытых внутри, на состояние волос оказывают сильное воздействие внешние факторы, такие как: частое окрашивания, сушка феном, использование стайлеров, неверно подобранные средства ухода, морозный или жаркий воздух, морская, хлорированная, а также горячая вода.

Признаки сухости волос

Тусклый цвет, отсутствие объёма, секущиеся кончики, шелушение кожи на голове — явные признаки сухости волос. Чтобы узнать причину возникших проблем, можно обратиться к врачу–трихологу, который проведёт диагностику, назначит необходимые анализы и подберёт индивидуальное лечение.

Если причина в недостатке микроэлементов или проблемах со здоровьем, врач пропишет курс витаминов и специальных препаратов, подберёт уходовые средства для восстановления волос. На время лечения рекомендуется пища, богатая белком и витаминами.

Базовый уход за сухими волосами

Всего несколько основных правил ухода за волосами помогут избавиться от сухости, сделают волосы более мягкими, шелковистыми и рассыпчатыми.

1. Чтобы не доводить локоны до критического состояния, достаточно бережного отношения и правильного ухода за ними.

2. Откажитесь от частого использования фена и стайлинговых средств — это поможет избежать пересушивания.

3. Не стоит делать тугие пучки или хвост, так как сильное натяжение приводит к ломкости и даже выпадению волос.

4. Зимой прячьте локоны под шапку, а летом защищайте от палящих лучей. Слишком холодный или горячий воздух иссушают волосы, делают их тусклыми и слабыми.

Какие активы искать в составах

Важность хорошо подобранного ухода для сухих волос сложно переоценить. При подборе средств лучше избегать косметики с агрессивными ПАВ, искать в составе замену силиконов и компоненты, укрепляющие структуру волоса.

В качестве замены агрессивному ПАВу в шампуне подойдёт натуральный аналог. Например, поверхностно-активное вещество из органического амаранта.

Заменой силиконов в составе станут ингредиенты на основе пальмарии, стебля бамбука, бурых водорослей.

Также сухим волосам необходимо качественное восстановление.

Более 90% волоса — белковая структурой. Для её поддержания и улучшения качества волос необходимы аминокислоты и белки. Например, для средств для волос SmoRodina мы используем белки и протеины разного происхождения — киноа, кукурузы, пшеницы, сои.