Сено-солома: как ухаживать за сухими волосами

Каждая из нас мечтает о блестящих, густых и роскошных локонах, как в рекламе шампуня. Но зачастую мы сталкиваемся с проблемой сухих волос. Локоны выглядят тусклыми и безжизненными, а на ощупь напоминают выжженную солнцем солому.
О причинах сухости волос и способах ухода мы расспросили Анастасию Семенову, СЕО и создателя экобренда натуральной косметики SmoRodina.
Анастасия Семёнова, СЕО и создателяь экобренда натуральной косметики SmoRodina
Чтобы лучше разобраться в причинах сухости волос, рассмотрим их структуру.
Наружный слой состоит из кутикулы — это ороговевшие клетки кератина, «склеенные» между собой смесью липидов. Они как черепица: плотно прилегают друг к другу и защищают внутренние слои от вредных воздействий. Себум — жировой секрет, который вырабатывают сальные железы на голове, естественным образом насыщает и увлажняет локоны. Если работа желёз нарушается и жира не хватает для полноценного питания, волосы теряют влагу, становятся сухими и ломкими.
Почему волосы становятся сухими? Одними из причин могут быть сбои в работе организма.
Помимо причин, скрытых внутри, на состояние волос оказывают сильное воздействие внешние факторы, такие как: частое окрашивания, сушка феном, использование стайлеров, неверно подобранные средства ухода, морозный или жаркий воздух, морская, хлорированная, а также горячая вода.
Тусклый цвет, отсутствие объёма, секущиеся кончики, шелушение кожи на голове — явные признаки сухости волос. Чтобы узнать причину возникших проблем, можно обратиться к врачу–трихологу, который проведёт диагностику, назначит необходимые анализы и подберёт индивидуальное лечение.
Если причина в недостатке микроэлементов или проблемах со здоровьем, врач пропишет курс витаминов и специальных препаратов, подберёт уходовые средства для восстановления волос. На время лечения рекомендуется пища, богатая белком и витаминами.
Всего несколько основных правил ухода за волосами помогут избавиться от сухости, сделают волосы более мягкими, шелковистыми и рассыпчатыми.
1. Чтобы не доводить локоны до критического состояния, достаточно бережного отношения и правильного ухода за ними.
2. Откажитесь от частого использования фена и стайлинговых средств — это поможет избежать пересушивания.
3. Не стоит делать тугие пучки или хвост, так как сильное натяжение приводит к ломкости и даже выпадению волос.
4. Зимой прячьте локоны под шапку, а летом защищайте от палящих лучей. Слишком холодный или горячий воздух иссушают волосы, делают их тусклыми и слабыми.
Важность хорошо подобранного ухода для сухих волос сложно переоценить. При подборе средств лучше избегать косметики с агрессивными ПАВ, искать в составе замену силиконов и компоненты, укрепляющие структуру волоса.
В качестве замены агрессивному ПАВу в шампуне подойдёт натуральный аналог. Например, поверхностно-активное вещество из органического амаранта.
Заменой силиконов в составе станут ингредиенты на основе пальмарии, стебля бамбука, бурых водорослей.
Также сухим волосам необходимо качественное восстановление.
Более 90% волоса — белковая структурой. Для её поддержания и улучшения качества волос необходимы аминокислоты и белки. Например, для средств для волос SmoRodina мы используем белки и протеины разного происхождения — киноа, кукурузы, пшеницы, сои.
Мы используем гидролизованные белки разных растений, потому что аминокислотный состав разных белков различен. Так у нас получается достигать максимального приближения к аминокислотному составу природного кератина волос. Это гидролизованные белки позволяют восстанавливать повреждённую структуру волос, удерживают влагу и увлажняют. То, что нужно сухим волосам!