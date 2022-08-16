Хирург назвал опасности операций по изменению разреза глаз

Хитрый прищур, уголки глаз словно подтянутые к вискам – так можно описать тренд, который несколько лет назад ввела в моду американская модель Белла Хадид. Затем этот взгляд получил название «лисьи глазки», и многие блогеры и знаменитости решили немедленно примерить его на себе. Пластический хирург Отари Гогиберидзе рассказал, какими способами можно добиться миндалевидных глаз и есть ли подводные камни, которых нужно опасаться. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

В сети девушки рассказывают про то, что «глазки» — это двадцать-тридцать минут и готово. Но это не так. Любое вмешательство несет в себе определенные риски, требует компетентного мнения, профессиональных рук и правильного режима по восстановлению. Все проще, если используется нитевой лифтинг, но и в данном случае имеются свои нюансы. Во-первых, идет это не всем. Если неправильно рассчитать натяжение, результат может получиться гротескным. Помимо прочего, многократный повтор процедуры станет причиной фиброза. Это только вопрос времени. В-третьих, если нитка сорвется, то она может переместиться в другую анатомическую область и вызвать опасность для органов зрения либо дискомфорт в области висков. При этом эффект полностью пропадет через два-три месяца.

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Останется след от вмешательства или нет, зависит от выбранной техники. В случае полноценного эндоскопического лифтинга, надрезы делаются в волосистой части головы и поэтому почти не заметны. Именно это выгодно отличает его от трендовой облегченной версии, популярной в сетях, когда надрезы выполняются над верхней бровью. Также не нужно сбрасывать со счетов индивидуальные особенности регенерации тканей. Надрез по определению нарушает кожный покров, поэтому даже нитевой лифтинг и инъекции могут оставить следы, гематомы и рубцы.