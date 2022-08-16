Названа одна из самых модных причесок лета 2022 года

Выяснилось, что актуальность обрел так называемый воздушный боб, которому свойственны объем и нарочитая небрежность. Главным отличием указанной стрижки от каре является ее многослойность, отмечает парикмахер Холли Кларк. По ее словам, данная прическа не требует долгой укладки, поскольку для придания формы бобу достаточно использовать брашинг при сушке.

«Плюс ко всему вы можете накрутить волосы плойкой, поменять пробор или сделать гладкую прическу с помощью геля и пенки. Я обожаю воздушный боб, потому что он подходит практически любому типу внешности. К тому же существует множество вариаций его укладки», — высказалась в заключение собеседница журналистов.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся на людях с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при необходимости может переключить внимание к центру лица: на нос и губы.