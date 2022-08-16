Реальный отзыв: воскоплав для депиляции

Воскоплав для депиляции – одно из самых популярных бьюти-устройств. Это устройство значительно экономит бюджет и время, но стоит ли покупать данный гаджет? "Рамблер" разобрался в плюсах и минусах воскоплава, а также изучил отзывы реальных пользователей.

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Что такое воскоплав

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Воскоплав используется для депиляции воском. Устройство разогревает косметический воск до нужной температуры и поддерживает ее на протяжении всей депиляции.

Поскольку восковая депиляция по сей день остается одним из самых популярных способов удаления нежелательных волос, многие девушки решают научиться проводить ее самостоятельно в домашних условиях. Именно в этом и помогает воскоплав.

простой функционал

небольшой размер – некоторые модели настолько компактные, что их можно взять с собой в путешествие

скорость работы – на разогрев воска уходит не больше получаса

экономия средств – вам больше не нужно тратить деньги на процедуры в салоне Вот основные преимущества устройства:

Существует две разновидности воскоплавов: баночные и кассетные. Первые представляют собой аппараты с глубокой емкостью, в которую погружается воск в гранулах, таблетках или другом виде. Данный аппарат чаще используют в салонах красоты, поскольку он более вместителен, чем кассетный.

Помимо этого, в кассетных получится разогреть только воск в картридже, но все же за счет своей компактности он больше подходит для использования в домашних условиях.

Отзывы покупателей

Многие женщины, решившиеся на покупку воскоплава, отмечают, что устройство окупается, а еще избавляет от раздражения после депиляции (здесь и далее – авторская орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.) :

"В любом случае, воскоплав отличный, окупится Вам за несколько раз (по-сравнению с салоном). Хотя самым дешевым способом избавления от волос все же остается бритва)))) У меня лично бритва вызывает большущее раздражение, а после воска все ОК. Конечно, сегодня воск достаточно дороговат, но он того стоит!!!".

"Как только я попробовала для себя такой вид депиляции - поняла что это самый приемлемый вариант, самый простой и конечно же дающий хороший результат на сегодняшний день.

У меня, можно сказать, за плечами есть определенный опыт различного рода эпиляции, я пробовала разные виды от фотоэпиляции до домашних электроэпиляторов, но поняла что удаление волос воском — это эффективный для меня и самый простой вариант!".

"Благодаря этому прибору и простоте использования я не изменяю эпиляции воском уже наверное лет 10 точно и благодаря постоянной эпиляции у меня практически уже не растут волосы на ногах их действительно стало настолько мало что я стала эпилировать ноги например раз в два или три месяца".

Однако нашлись и те покупательницы, для которых опыт использования воскоплава оказался негативным:

"Греется оооочень долго. Через час и то на половину даже не расплавился".

"не знаю, что теперь делать с этим набором. воскоплав перегревается меньше чем за 20 минут, воск оставляет очень липкие следы, которые ничем не снять. очень не удобно"