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3 часа назад

Хейли Бибер снялась в шелковом топе для обложки Harper's Bazaar

Газета.Ru

Модель Хейли Бибер стала лицом обложки сентябрьского выпуска журнала Harper's Bazaar. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Хейли Бибер снялась для обложки Harper's Bazaar
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Жена Джастина Бибера позировала для обложки глянца в шелковом топе и костюме от YSL. Элегантный образ дополнили подвеска с крупным камнем и перо, а также ожерелье и длинные серьги.

"Я никогда не боюсь что-либо пробовать. Я думаю, это просто показывает, что в моем стиле происходит эволюция. Он просто продолжает расти. Именно такой я хочу быть во всех сферах жизни",

— рассказала модель в интервью изданию.

В 2022-м году 25-летняя модель успешно запустила свой собственный бренд косметики, историей создания которого она поделилась с читателями на страницах журнала. На других обложках глянца снялись Элла Эмхофф, Lizzo, Флоренс Пью, Аманда Горман и другие. Все они стали culture shifters, по версии издания, — культурными прорывами этого года.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что 50-летняя супермодель Адриана Скленарикова снялась в "инопланетном" топе для обложки Vogue.

Красота,Джастин Бибер,
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