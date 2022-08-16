Дерматовенеролог рассказала, почему опасно ежедневно мыть голову

«Шампуни с сульфатами хорошо пенятся и в результате снимают липидную мантию с поверхности кожи. Фактически полностью очищают и обезжиривают, но при каждодневном мытье головы кожа пересушивается. Если перестать мыть голову, то она сначала будет сильно салиться, но через несколько месяцев количество кожного сала снизится и так часто волосы пачкаться не будут. Наиболее опасны кондиционеры для волос, они вообще не должны касаться кожи головы, потому что вызывают гибель нормальных бактерий, что приводит к перхоти, шелушению. Людям с дерматозами нужно пользоваться только специальными средствами», - сказала Скорогудаева.