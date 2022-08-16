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2 часа назад

Шелушение и перхоть. Дерматовенеролог рассказала, почему опасно ежедневно мыть голову

Национальная Служба Новостей

Сульфаты, содержащиеся в шампунях, пересушивают кожу, что приводит к перхоти и выпадению волос, сказала НСН кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Дерматовенеролог рассказала, почему опасно ежедневно мыть голову
Фото: nsn.fmnsn.fm

Поверхностно активные вещества, к которым относятся сульфаты снимают липидную мантию с поверхности кожи и при ежедневном использовании таких шампуней кожа пересушивается. Еще более опасны кондиционеры для волос, заявила врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее трихолог из Индии Арши Рахула назвала способы борьбы с выпадением волос во время мытья головы. Она посоветовала использовать шампунь, который не содержит в своем составе сульфаты. Кроме того, она предостерегла от втирания средства непосредственно в кожу головы. Скорогудаева согласна с мнением коллеги и тоже рекомендует не злоупотреблять с частым мытьем головы.

«Шампуни с сульфатами хорошо пенятся и в результате снимают липидную мантию с поверхности кожи. Фактически полностью очищают и обезжиривают, но при каждодневном мытье головы кожа пересушивается. Если перестать мыть голову, то она сначала будет сильно салиться, но через несколько месяцев количество кожного сала снизится и так часто волосы пачкаться не будут. Наиболее опасны кондиционеры для волос, они вообще не должны касаться кожи головы, потому что вызывают гибель нормальных бактерий, что приводит к перхоти, шелушению. Людям с дерматозами нужно пользоваться только специальными средствами», - сказала Скорогудаева.

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