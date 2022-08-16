3 лучших домашних средства для быстрого роста волос

Шах и мат специалистам, которые утверждали, что народные рецепты не работают: певица Карди Би призналась, что активно использовала луковую воду для мытья кожи головы и волос. По ее словам, это помогло отрастить ей здоровую и сияющую шевелюру.

«Шесть лет назад я делала так на постоянной основе, но потом мне стало лень. Кстати, запаха совершенно нет, зато как блестят волосы!»

— призналась звезда.

Рецепт приготовления действенного средства прост: в кипящей воде нужно отварить несколько луковиц. А получившимся средством вымыть голову. «Рамблер» собрал и другие «бабушкиных» советы, которые помогут отрастить локоны нужной длины.

Начните с меда: он эффективен для ускорения роста волос и улучшения их внешнего вида и качества. Но будьте осторожны, он может вызвать аллергию — перед тем, как делать маску, обязательно проведите тест на внутренней стороне предплечья.

Как работает мед: он увлажняет кожу головы, питает ее, а еще борется со свободными радикалами, повреждающими кожу на клеточном уровне. Кстати, он также смягчает волосы и облегчает их расчесывание.

Еще одно средство, которое стоит взять на заметку — натуральный йогурт. Продукт из свежего молока тоже очень круто воздействует и на сами пряди, и на кожу головы. Кисломолочный напиток работает как мягкий пилинг, отшелушивая отмершие чешуйки эпидермиса и снижая выработку себума, а значит, волосы будут дольше оставаться чистыми и свежими.