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59 минут назад

Женщина обругала полных фразой «терпеть не могу» и вызвала споры в сети

Lenta.ru

Жительница Австралии, имя которой не раскрывается, обругала плюс-сайз-моделей на обложках глянцевых журналов резкой фразой и вызвала споры в сети. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте Common Ground Convos, авторы которого интервьюируют прохожих на улицах Мельбурна.

Женщина обругала полных и вызвала споры в сети
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщину спросили о ее отношении к полным людям в индустрии моды, на что она дала негативный ответ.

«Терпеть не могу толстых! Они даже передвигаются с трудом, потому что им тяжело, — разве это нормально?» — заявила она.

Вдобавок австралийка отметила, что она выступает против манекенщиц с пышными формами на обложках журналов, поскольку это неэстетично и является пропагандой ожирения.

«Я, конечно, неполиткорректна, но мне плевать. Я не считаю это красивым. Не могу на это смотреть», — объяснила респондентка.

Упомянутый ролик набрал более 1,4 миллиона просмотров. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу услышанного, о чем принялись писать в комментариях.

«Наконец-таки хоть кто-то это сказал», «Это болезнь, которую не нужно рекламировать. Людей нужно мотивировать бороться с ней», «Достаточно грубо, но согласен на 100 процентов», — высказывалис

«Бодипозитив не пропагандирует ожирение. Это движение призывает людей перестать себя ненавидеть», «Я читаю комментарии и не верю своим глазам», «Нужно любить себя и свое тело в любом виде», — поспорили другие.

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