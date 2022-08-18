Названы три вида масел против старения кожи

Эксперты Telegram-канала «Красота и Здоровье» перечислили три вида масел, которые способны спасти кожу от старения.

Фото: Слово и дело Слово и дело

По словам специалистов, правильная забота о коже может подарить человеку молодость и сияние на долгие годы. Например, с мимическими морщинками хорошо справляется масло шалфея, которое следует смешать с увлажняющим кремом.