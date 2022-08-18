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14 минут назад

Россиянам перечислили три вида масел против старения кожи

Слово и Дело

Эксперты Telegram-канала «Красота и Здоровье» перечислили три вида масел, которые способны спасти кожу от старения.

Названы три вида масел против старения кожи
Фото: Слово и делоСлово и дело

По словам специалистов, правильная забота о коже может подарить человеку молодость и сияние на долгие годы. Например, с мимическими морщинками хорошо справляется масло шалфея, которое следует смешать с увлажняющим кремом.

Масло герани способно увлажнить и насытить кожу полезными микроэлементами. А всем известное масло из виноградных косточек предназначено для защиты кожи от негативного воздействия окружающей среды, пишет Yakutsk.ru.

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