Названы критерии выбора косметики для ухода за кожей летом

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии, директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии» Департамента здравоохранения Москвы, завкафедрой кожных болезней и косметологии в Медицинском университете имени Н.И. Пирогова, д. м. н. и профессор Николай Потекаев рассказал об особенностях ухода за кожей летом.

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В разговоре с kp.ru специалист посоветовал в летний период отдавать предпочтение средствам для ухода за кожей с лёгкой текстурой: эмульсиям, флюидам, нежирным кремам.

Желательно, чтобы они содержали антиоксиданты для защиты клеток кожи от негативного воздействия ультрафиолета, витамин С (особенно для кожи склонной к пигментации) и SPF-фильтры.