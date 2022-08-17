Как помочь пострадавшим от солнца волосам?

Пребывание на солнце негативно влияет на состояние волос. После отпуска на морском побережье зачастую можно заметить, что волосы стали выглядеть поврежденными, тусклыми и ослабленными. В таких случаях многие женщины спешат подвергнуть волосы химическому воздействию, желая вернуть им красивый вид, но такие действия можно назвать ошибкой. Об этом рассказал в интервью радио «Sputnik» врач-дерматовенеролог и трихолог Георгий Абрамов.
«Чего бы я не стал делать, так это красить волосы в другой цвет. Завивать или выпрямлять волосы тоже не следует какое-то время после отпуска. Дело в том, что все эти процедуры влияют на ствол волоса, его фактуру, и получается только хуже. Отложить процедуры надо хотя бы на месяц или полтора», – отметил врач.
Пострадавшим от воздействия солнца и морской воды волосам требуется грамотный уход, добавил он. Для этого нужно использовать нейтральный шампунь и сравнительно часто мыть волосы. Кроме того, хорошо для волос поделать восстанавливающие маски 3-4 раза с интервалом в 10-14 дней. Затем подстричь кончики и, когда волосы примут надлежащий вид, можно уже краситься в любой другой цвет. К тому же, чтобы защитить волосы от солнца, желательно носить головной убор, порекомендовал Георгий Абрамов.
В интернете можно найти рекомендацию при мытье ослабленных волос сначала использовать кондиционер, и только потом – шампунь. Трихолог пояснил, что в таких экспериментах нет смысла.