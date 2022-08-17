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1 час назад

Как помочь пострадавшим от солнца волосам?

Вести Подмосковья

Пребывание на солнце негативно влияет на состояние волос. После отпуска на морском побережье зачастую можно заметить, что волосы стали выглядеть поврежденными, тусклыми и ослабленными. В таких случаях многие женщины спешат подвергнуть волосы химическому воздействию, желая вернуть им красивый вид, но такие действия можно назвать ошибкой. Об этом рассказал в интервью радио «Sputnik» врач-дерматовенеролог и трихолог Георгий Абрамов.

Как помочь пострадавшим от солнца волосам?
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Чего бы я не стал делать, так это красить волосы в другой цвет. Завивать или выпрямлять волосы тоже не следует какое-то время после отпуска. Дело в том, что все эти процедуры влияют на ствол волоса, его фактуру, и получается только хуже. Отложить процедуры надо хотя бы на месяц или полтора», – отметил врач.

Пострадавшим от воздействия солнца и морской воды волосам требуется грамотный уход, добавил он. Для этого нужно использовать нейтральный шампунь и сравнительно часто мыть волосы. Кроме того, хорошо для волос поделать восстанавливающие маски 3-4 раза с интервалом в 10-14 дней. Затем подстричь кончики и, когда волосы примут надлежащий вид, можно уже краситься в любой другой цвет. К тому же, чтобы защитить волосы от солнца, желательно носить головной убор, порекомендовал Георгий Абрамов.

В интернете можно найти рекомендацию при мытье ослабленных волос сначала использовать кондиционер, и только потом – шампунь. Трихолог пояснил, что в таких экспериментах нет смысла.

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