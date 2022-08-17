Блогерша пришла на педикюр и осталась с кривыми ногтями

Блогерша с никнеймом thewrayqueen пришла к мастеру на педикюр во французском стиле и осталась с кривыми ногтями. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала желаемый результат — снимок пальцев ноги с ногтями аккуратной формы. При этом ногтевые пластины были покрыты однородным слоем розового лака, а на кончиках располагались белые линии в виде полумесяцев.

Затем юзерша показала работу своего мастера: так, ногти автора видео оказались неровно обрезаны и неравномерно покрашены. Героиня материала призналась, что осталась недовольна сеансом, однако почувствовала себя неловко, поэтому заплатила за него 65 фунтов (около пяти тысяч рублей) и молча ушла.

«Никогда больше туда не вернусь»,