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3 часа назад

Блогерша пришла на педикюр во французском стиле и осталась с кривыми ногтями

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом thewrayqueen пришла к мастеру на педикюр во французском стиле и осталась с кривыми ногтями. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша пришла на педикюр и осталась с кривыми ногтями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала желаемый результат — снимок пальцев ноги с ногтями аккуратной формы. При этом ногтевые пластины были покрыты однородным слоем розового лака, а на кончиках располагались белые линии в виде полумесяцев.

Затем юзерша показала работу своего мастера: так, ногти автора видео оказались неровно обрезаны и неравномерно покрашены. Героиня материала призналась, что осталась недовольна сеансом, однако почувствовала себя неловко, поэтому заплатила за него 65 фунтов (около пяти тысяч рублей) и молча ушла.

«Никогда больше туда не вернусь»,

— подписала публикацию расстроенная клиентка.

Красота,
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