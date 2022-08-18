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3 часа назад

Стилист назвала три недопустимых для невесты действия в свадебное утро

Lenta.ru

Специалист по свадебным прическам, стилистка и владелица шотландской парикмахерской Hunky Dory Hair Design Мейган Алессандра Хепберн назвала три недопустимых для невесты действия в утро бракосочетания. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Названы три недопустимых для невесты действия в свадебное утро
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам эксперта, чтобы сохранить аккуратный внешний вид в указанный день, девушкам не следует трогать свои прическу и макияж.

«Жир с кончиков ваших пальцев может разрушить косметические вещества и укладочные средства, поэтому, пожалуйста, просто ни к чему не прикасайтесь», — призвала она.

В то же время эксперт порекомендовала не выходить на улицу поле нанесения макияжа и укладки волос, чтобы не подвергать их воздействию внешних факторов, например погоды. В заключение стилистка посоветовала воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя, которое способствует повышенному потоотделению.

Ранее в августе британская стилистка Эмили Скотт раскрыла главные ошибки гостей при выборе нарядов на свадьбу и дала рекомендации по их устранению. В первую очередь эксперт призвала приглашенных на церемонию бракосочетания избегать монохромных белых образов, поскольку по правилам дресс-кода таковые допустимы только для невесты. Вместо них она посоветовала отдавать предпочтение одежде пастельных оттенков, таких как бледно-желтый, серо-розовый и голубой.

Красота,Эмили Скотт,
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