Специалист по свадебным прическам, стилистка и владелица шотландской парикмахерской Hunky Dory Hair Design Мейган Алессандра Хепберн назвала три недопустимых для невесты действия в утро бракосочетания. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Лента.ру Лента.ру

По словам эксперта, чтобы сохранить аккуратный внешний вид в указанный день, девушкам не следует трогать свои прическу и макияж.

«Жир с кончиков ваших пальцев может разрушить косметические вещества и укладочные средства, поэтому, пожалуйста, просто ни к чему не прикасайтесь», — призвала она.

В то же время эксперт порекомендовала не выходить на улицу поле нанесения макияжа и укладки волос, чтобы не подвергать их воздействию внешних факторов, например погоды. В заключение стилистка посоветовала воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя, которое способствует повышенному потоотделению.