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35 минут назад

Девушка отказалась от дезодоранта и нарвалась на хейт в сети

Lenta.ru

Блогерша Адди Киршнер отказалась от дезодоранта и расчески и нарвалась на хейт со стороны подписчиков. Соответствующие ролики и комментарии появились на ее странице в TikTok.

Девушка отказалась от дезодоранта и нарвалась на хейт в сети
Фото: Лента.руЛента.ру

Пользовательница сети регулярно делится видео, в которых рассказывает о причинах нежелания ухаживать за своей внешностью. В одном из последних постов она призналась, что не пользуется дезодорантом и старается как можно дольше не принимать душ. Кроме того, девушка моется только мылом и никогда не расчесывает волосы.

«Моя семья в ужасе от моего поведения, но если честно, мне абсолютно все равно», — высказалась юзерша в описании. Зрители ролика, в свою очередь, раскритиковали позицию Киршнер в комментариях. «Это не то, чем следует гордиться», «Ты противная», «Я в шоке от людей, как ты», «Мне кажется, что у тебя проблемы», «Ужас», — писали они.

В апреле модель Фенелла Фокс увеличила свой доход на платформе OnlyFans в восемь раз, благодаря тому, что перестала брить подмышки. Сначала она зарабатывала на публикации снимков в откровенных образах тысячу долларов в месяц, однако отказавшись от эпиляции Фокс стала получать ежемесячно около восьми тысяч долларов.

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