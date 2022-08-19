Воск, мыло, пудра: разбираемся в продуктах для бровей

Говорят, брови — самая важная часть лица. Они могут сделать визуально моложе или добавить несколько лет, поменять выражение лица. Поэтому бренды выпускают все больше средств для их окрашивания и ухода, чтобы разобраться в многообразии и подобрать подходящие, нужно знать особенности продуктов.
Небольшие флакончики с пигментом мелкого помола заполняют пространство между волосками невесомой вуалью. Пудра идеально подходит для любительниц естественного макияжа. Ее главное достоинство: продукт сложно заметить, даже если рассматривать лицо вблизи. А к недостаткам средства можно отнести недостаточную стойкость.
Это настоящая классика, которую можно найти в линейке любого бренда. С помощью правильного оттенка можно прорисовать недостающие волоски, расширив брови. Карандаши отличаются стойкостью, но важно помнить, что нужно рисовать тонкие штрихи, чтобы брови не выглядели неряшливыми.
Они появились на косметическом рынке вместе с тенденцией рисовать брови в волосковой технике. Тонкий наконечник позволяет сделать штрихи легкими, заполнить пробелы в брови и создать единый рисунок. Кроме того, маркеры отличаются стойкостью и останутся на месте в течение многих часов, не поплывут, если начнется дождь.
Цветной гель для бровей — идеальный вариант для тех, кто не умеет и не хочет ничего рисовать. Здесь невозможно переборщить, а макияж займет всего 20 секунд. Конечно, тушь не позволит создать форму, но сделает брови визуально гуще и плотнее. Если вы — обладательница густых бровей, то пару взмахов туши вполне достаточно.
Это плотный, сильно пигментированный продукт, идеально подходящий для вечернего макияжа и изменения цвета волосков. Помада способна перекрыть даже татуаж, но она довольно коварна. Если переборщить, можно получить вид театральных, нарисованных бровей. Поэтому не забывайте о растушевке!
Пигментированное жидкое или гелеобразное средство окрашивает не только волоски, но и кожу между ними. Тинт понравится тем, у кого заметные пробелы в бровях, с его помощью можно создать более плотный рисунок. Средство держится больше 12 часов, ему не страшны ни дождь, ни снег.
Средство называет все большую популярность, оно не окрашивает волоски, а служит для их фиксации. С помощью мыла можно придать бровям нужное направление, которое продержится до первого умывания. Продукт понравится любительницам зачесывать волоски наверх, создавая модный, немного растрепанный эффект.
Это сильное фиксирующее средство, которое используют в комплексе с тенями, помадой или лайнером. Он фиксирует и волоски, и цвет. В работе с воском важно сразу поправлять получившуюся форму: после застывания изменить ее без полного удаления средства будет невозможно.