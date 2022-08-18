Реальный отзыв: для чего нужен женский триммер для волос

Далеко не все знают о существовании такого приспособления как триммер для волос. А если вы и слышали это слово, то скорее всего связали его с коррекцией бороды и услов. "Рамблер" разобрался, нужел ли триммер женщинам.

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Триммер — популярное средство для удаления волос. Это устройство удаляет волосы, но не затрагивает их корень, что делает процедуру безболезненной. Агрегат работает по принципу машинки для стрижки волос.

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При использовании триммера невозможно оставить раны и царапины на коже, а после не возникает неприятного раздражения. Проблема вросших волосков тоже будет снята.

Минус машинки заключается лишь в том, что она обстригает волоски, но не удаляет их окончательно. Соответственно, косметологическую процедуру придется делать регулярно.

Триммеры используют для удаления волос с разных зон, например, носа или ног, а также для корректировки бровей. Некоторые корректируют с его помощью зону бикини.

Устойства отличаются лишь по уровню устойчивости к влаге: существуют неустойчивые к влаге машинки, частично устойчивые к влаге и влагоустойчивые.

Также триммеры отличаются по размерам и конструкции режущей головки. Существуют модели с узким резцом (длина лезвия такого устройства не превышает показателя в 25 см) и с широким резцом (длина лезвия может составлять 30 см).

Реальные отзывы

На сайтах-отзовиках женщины рассказывают, как убили двух зайцев. С помощью триммера они ухаживают не только за собой, но и за своими мужьями.

"Триммер дико удобен, он еще и довольно таки мощный. Все нежелательные волоски на всех зонах, где мне это необходимо, он действительно, подобно волшебной палочке, удаляет буквально в одно касание! Даже самые малюсенькие и тоненькие. Еще я подправляю мужу форму бровей, опять же мужу выравниваю контуры стрижки, когда заглянуть к мастеру-парикмахеру он не торопится. У себя иногда могу удалить пушок на скуловой зоне лица или тоже поправить брови".

Все отмечают миниатюрность и удобство триммера для волос. Насадки подходят даже для удаления волос в носу.

"В руке он невесом, работает от батарейки, пользуемся месяц вместе с мужем, батарейку не меняли. При нажатии на кнопочку жужжит негромко, но достаточно оборотистые и мощный. А как он работает, это просто комфорт+! Сбривает волоски в носу мягко, даже не почувствуешь, быстро, чисто и аккуратно! После использования, под водой промывать удобно, закрывается носик пластиковым колпачком".