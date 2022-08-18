Как правильно ухаживать за возрастной кожей дома

Современные уходовые средства обещают нам все больше эффекта. Появляются новые компоненты, составы и некоторые из них действительно могут заменить дорогостоящий салонный уход. С молодой кожей справляться гораздо проще, чем с признаками старения, но существует несколько секретов, которые помогут в борьбе с некоторыми несовершенствами. О домашнем антивозрастном уходе “Рамблеру” рассказал эксперт Дмитрий Стофорандов.
Еще в молодости нужно задуматься о том, что определенные действия и привычки могут сказаться на здоровье и внешнем виде в будущем. Так, преждевременное старение происходит из-за некоторых факторов, которые можно изменить. Вам стоит следить за режимом сна, рационом питания, а также ограничить загар, отказаться от вредных привычек и сократить стресс.
Эксперт также советует использовать в домашнем уходе косметику с антиоксидантами. К ним относятся витамин С, витамин Е, бета-каротин, кверцетин и дигидрокверцетин, а также экстракты и минералы.
“Они служат ловушками свободных радикалов и являются одним из самых стратегически эффективных решений для омоложения кожи”
Не стоит подбирать косметику, основываясь на цифре, которая указана на упаковке. Существует масса различных средств для кожи определенного возраста, но при выборе нужно руководствоваться другими параметрами.
Во-первых, вам стоит обратить внимания на тип старения кожи. Он может проявляться в виде морщин на лице или овал лица может “обвисать”, что становится причиной складок и “уставшего” лица.
Во-вторых, оцените состояние именно вашей кожи. Например, у одних людей первые морщины могут появиться после 20 лет, а у других это происходит в 40. В связи с этим нужно индивидуально подходить к выбору средств для домашнего ухода.
В-третьих, вам нужно составить список признаков старения, от которых вы хотите избавиться. Вас могут беспокоить пигментные пятна или тусклый цвет лица, а может вы хотите избавиться от морщин в области вокруг глаз. В соответствии с проблемой нужно подбирать определенные средства;
Стоит помнить, что в работе с лицом важен комплексный подход, а также регулярность. Кроме того, не стоит разочаровываться в средстве, если вы использовали его перед сном, а с утра не заметили изменений. Эксперт рекомендует включить в свой базовый уход не только крем и очищение, но и сыворотки, маски и пилинги.