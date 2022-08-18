Как правильно ухаживать за возрастной кожей дома

Современные уходовые средства обещают нам все больше эффекта. Появляются новые компоненты, составы и некоторые из них действительно могут заменить дорогостоящий салонный уход. С молодой кожей справляться гораздо проще, чем с признаками старения, но существует несколько секретов, которые помогут в борьбе с некоторыми несовершенствами. О домашнем антивозрастном уходе “Рамблеру” рассказал эксперт Дмитрий Стофорандов.

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Профилактика преждевременного старения

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Еще в молодости нужно задуматься о том, что определенные действия и привычки могут сказаться на здоровье и внешнем виде в будущем. Так, преждевременное старение происходит из-за некоторых факторов, которые можно изменить. Вам стоит следить за режимом сна, рационом питания, а также ограничить загар, отказаться от вредных привычек и сократить стресс.

“Это вредит коже двумя основными способами: приводит к накоплению токсинов и так называемого клеточного мусора в клетках, а также к повреждению мембран и ДНК клеток. Клеточные мембраны состоят из липидов, которые подвержены окислительному стрессу (в этом процессе участвуют свободные радикалы). В результате клетки повреждаются, стареют, мутируют, гибнут” Стофорандов Дмитрий Основатель косметического бренда Teana, кандидат фармацевтических наук, соавтор подкаста и книги “Бьюти на всю голову”.

Эксперт также советует использовать в домашнем уходе косметику с антиоксидантами. К ним относятся витамин С, витамин Е, бета-каротин, кверцетин и дигидрокверцетин, а также экстракты и минералы.

“Они служат ловушками свободных радикалов и являются одним из самых стратегически эффективных решений для омоложения кожи”

Как правильно выбрать антивозрастную косметику

Не стоит подбирать косметику, основываясь на цифре, которая указана на упаковке. Существует масса различных средств для кожи определенного возраста, но при выборе нужно руководствоваться другими параметрами.

Во-первых, вам стоит обратить внимания на тип старения кожи. Он может проявляться в виде морщин на лице или овал лица может “обвисать”, что становится причиной складок и “уставшего” лица.

“В первом случае помогут пилинги, ретиноиды, средства для улучшения микроциркуляции и увлажнения. Во втором — пептиды от птоза, стимуляция синтеза коллагена, эластина и других опорных белков” Стофорандов Дмитрий Основатель косметического бренда Teana, кандидат фармацевтических наук, соавтор подкаста и книги “Бьюти на всю голову”.

Во-вторых, оцените состояние именно вашей кожи. Например, у одних людей первые морщины могут появиться после 20 лет, а у других это происходит в 40. В связи с этим нужно индивидуально подходить к выбору средств для домашнего ухода.

В-третьих, вам нужно составить список признаков старения, от которых вы хотите избавиться. Вас могут беспокоить пигментные пятна или тусклый цвет лица, а может вы хотите избавиться от морщин в области вокруг глаз. В соответствии с проблемой нужно подбирать определенные средства;

“Если ваша цель осветлить гормонозависимую пигментацию, выровнять тон и тем самым омолодить лицо — вам помогут средства, ослабляющие синтез меланина и дающие коже качественное увлажнение и питание. Если же ваша главная боль — мимические морщины, стоит смотреть в сторону средств с так называемым ботокс-эффектом — обычно на основе пептидов: аргирелина, мю-конотоксина” Стофорандов Дмитрий Основатель косметического бренда Teana, кандидат фармацевтических наук, соавтор подкаста и книги “Бьюти на всю голову”.

Когда ждать эффект

Стоит помнить, что в работе с лицом важен комплексный подход, а также регулярность. Кроме того, не стоит разочаровываться в средстве, если вы использовали его перед сном, а с утра не заметили изменений. Эксперт рекомендует включить в свой базовый уход не только крем и очищение, но и сыворотки, маски и пилинги.