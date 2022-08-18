Цвет волос из 1990-х годов вновь стал трендом

Редакторы журнала Glamour назвали оттенок блонда, который был особенно популярен в 1990-х годах, новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о беби-блонде — технике окрашивания, направленной на получение более ярких светлых прядей волос, которые обычно встречаются у детей. Отмечается, что данный цвет был актуальным в 1990-х и в начале 2000-х годов, а сейчас он вновь стал модным благодаря модели Софии Ричи и актрисе Марго Робби.

Согласно материалу, во время окрашивания мастер наносит на передние пряди краситель с оттенком светлого золота, а затем плавно растягивает его по всей длине волос. Таким образом стилист добивается эффекта выгоревших на солнце локонов, что придает самому образу естественность.

В заключение эксперты подчеркнули, что важно следить за тем, чтобы беби-блонд не утратил яркость и блеск. В связи с этим они порекомендовали делать в салонах красоты специальные процедуры для поддерживания цвета после окрашивания, а в домашних условиях для этих целей использовать питательные маски.