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28 минут назад

Цвет волос из 1990-х годов вновь стал трендом

Lenta.ru

Редакторы журнала Glamour назвали оттенок блонда, который был особенно популярен в 1990-х годах, новым модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Цвет волос из 1990-х годов вновь стал трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о беби-блонде — технике окрашивания, направленной на получение более ярких светлых прядей волос, которые обычно встречаются у детей. Отмечается, что данный цвет был актуальным в 1990-х и в начале 2000-х годов, а сейчас он вновь стал модным благодаря модели Софии Ричи и актрисе Марго Робби.

Согласно материалу, во время окрашивания мастер наносит на передние пряди краситель с оттенком светлого золота, а затем плавно растягивает его по всей длине волос. Таким образом стилист добивается эффекта выгоревших на солнце локонов, что придает самому образу естественность.

В заключение эксперты подчеркнули, что важно следить за тем, чтобы беби-блонд не утратил яркость и блеск. В связи с этим они порекомендовали делать в салонах красоты специальные процедуры для поддерживания цвета после окрашивания, а в домашних условиях для этих целей использовать питательные маски.

Ранее стилист Анна Варшавская перечислила визуально омолаживающие лицо окрашивания волос. Специалистка призвала читательниц отказаться от ярких прядей, окрашиваний с эффектом омбре, а также от холодных и темных оттенков. По словам Варшавской, последние подчеркивают темные круги под глазами и делают черты лица более резкими.

Красота,Марго Робби,
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