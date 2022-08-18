Мастер оставила клиентку с кривыми бровями

Блогерша Элисон пожаловалась на сотрудницу салона красоты, которая ушла посреди процедуры коррекции и окрашивания бровей и оставила ее с испорченной внешностью. Соответствующий ролик появился в TikTok .

Юзерша с никнеймом @a.starr96 объяснила, что делает упомянутую процедуру регулярно в одной и той же студии. Обратившись к проверенному мастеру, она предупредила, что на ее бровях есть небольшое количество оттеночной пудры. Специалистка очистила кожу от косметики, после чего нанесла состав, а сама ушла в подсобное помещение посреди сеанса и на долгое время оставила клиентку в одиночестве.