Женщина подстриглась и осталась с внешностью курицы

Женщина сделала новую прическу в домашних условиях и поделилась неудачным преображением. Соответсвующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Блогерша Тара Рул рассказала, что решила подстричься самостоятельно, поэтому приобрела ножницы в профессиональном магазине. На размещенных кадрах женщина продемонстрировала результат своих действий: видно, что челка юзерши стала чересчур короткой.

«Я осталась с внешностью курицы. Эту челку даже невозможно заколоть»,

— пожаловалась она.

Пользовательница сети также призвала зрителей не пренебрегать походом в салон красоты. Зрители, в свою очередь, посмеялись над новой прически Рул в комментариях под роликом.

«Даже не знаю, что может исправить такую челку», «Ты просто следуешь моде на "микро" вещи», «Прости, но это очень смешно», «Ты смешная»,