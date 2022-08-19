Мифы и правда о лазерной эпиляции

Большинство современных женщин и мужчин выбирают лазерную эпиляцию, поскольку это эффективно и гарантирует длительную гладкость тела. Но несмотря на все очевидные плюсы лазерной эпиляции, многие так и не решаются на процедуру из-за незнания механизма работы, страха последствий или неудачного опыта подруг. Разбираемся в том, что такое лазерная эпиляция, как работает, вместе с экспертом — косметологом сети клиник лазерной эпиляции «Подружки» Юлией Широковой.

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Юлия Широкова Косметолог сети клиник лазерной эпиляции «Подружки»

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Лазеры работают по принципу селективного фототермолиза, где главным объектом является пигмент меланин, находящийся в волосе. Это вещество впитывает в себя вспышку лазера и проводит ее по волосу, попадая прямиком в фолликулу (отсюда ощущение покалывания). Энергия тёплого света запаивает мелкие сосуды, которые питают волосяную фолликулу, таким образом минералы, необходимые для роста, перестают в нее поступать, поэтому волос продолжает питаться тем, что уже было в фолликуле. Как только питательные вещества заканчиваются, волос выпадает.

Вокруг лазерной эпиляции происходит много споров, которые порождают мифы. Рассмотрим самые распространенные из них.

1 Это вредно из-за облучения

В самой лазерной вспышке нет никакого облучения. Лазер представляет собой мощный поток света. Физическое волны от лазера действительно исходят, но лишь на уровне работы самого аппарата, их можно сравнить с облучением от включенного компьютера. Лазерный луч проникает на небольшую глубину, работая исключительно на уровне слоев кожи, до внутренних органов луч не достает. Если нет противопоказаний, и все рекомендации соблюдены, то риск осложнений равен нулю.

2 Лазер провоцирует ожог кожи

Ожоги могут появиться только по трем причинам: недостаточный перерыв после загара; несоответствие мощности аппарата цвету кожи; на кожу нанесены крем, масло и тд.

Выше уже упоминалось о том, что лазер воздействует на меланин. После загара в верхних слоях кожи накапливается достаточное количество вещества для запуска процесса сжигания его лазером. Спустя 2-4 недели пигмент опускается в нижние слои кожи, это значит, что лазерную эпиляцию уже можно делать с теми параметрами, которые вам подберет специалист.

Стоит отметить, что масла и крема на коже также могут чрезмерно нагреваться от лазера, что часто приводит к ожогам. Специалисты сети клиник «Подружки» не рекомендуют наносить на кожу какие-либо увлажняющие средства перед процедурой.

3 Это очень больно

Это так же неверно, как и утверждение о том, что процедура совсем безболезненна. Во время лазерной эпиляции чувствуется умеренное теплое покалывание в зоне воздействия. Интенсивность ощущений разнится в зависимости от участка тела и индивидуального болевого порога. Чаще всего клиенты не испытывают дискомфорта, поскольку мастер подстраивается под тип кожи и просьбы об увеличении/уменьшении уровня вспышек. Кроме того многие современные аппараты оснащены системой охлаждения, с которой все переносится легче, отсюда вывод — реального повода для страха нет.

4 Если перестать делать лазер, рост волос возобновляется

Да, волосы снова начнут расти, но не все и не сразу. Для того, чтобы пройти полный курс лазерной эпиляции, каждому человеку необходимо разное количество процедур из-за генетических и гормональных особенностей. Для примера возьмем среднее значение: первые 5 процедур лазерная эпиляция делается раз в месяц, так как после уже появляются волосы. По истечении нескольких сеансов выпадает абсолютно все, возобновление фолликул происходит +/- по истечении 2 месяцев. Поэтому приходить на лазерную эпиляцию нужно по необходимости — с каждым разом время перерыва между процедурами будет увеличиваться и дойдет до 1 процедуры в полгода — год.

5 Все лазеры одинаковые, зачем переплачивать за люкс

Существует два вида лазеров: диодные и александритовые:

Candela, Cynosure, Deka — александритовые, Lightsheer duet, Magic, Mediostar — диодные.

С темными и прочными волосами хорошо справляются и диодные, и александритовые аппараты. Александритовый имеет большую стоимость в силу своей универсальности: он эффективен как для темных, так и для светлых волос. Многие клиенты, один раз попробовав александритовый лазер, переходят исключительно на него и в большинстве случаев отмечают прогресс в борьбе с нежелательными волосами. Специалисты предполагают, что в будущем косметологи будут использовать только александритовые лазеры.

Также в сети клиник «Подружки» используется александритовый лазер Deka с технологией moveo для загорелого тела, который дает возможность совмещения солнечных ванн с процедурой лазерной эпиляции - так клиент получает безопасную процедуру высокого качества в летнее время или в период отпуска.