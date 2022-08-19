5 способов избавиться от второго подбородка

Вернуть овал лица бывает непросто, но упражнения, процедуры .и небольшие хитрости помогут добиться этого.Кожа в нижней трети лица быстрее всего теряет эластичность и провисает, мышцы не могут заполнить новый овал, поэтому здесь быстро появляются жировые клетки. Именно так образуется ненавистный для многих женщин второй подбородок. Отчаянно борются с ним девушки совсем недаром: эта складка между лицом и шеей влияет на визуальное восприятие, лишает образ гармонии и добавляет несколько лет.

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Причины появления второго подбородка

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Лишний вес. Это самая очевидная причина изменения овала лица, жировая прослойка откладывается во всем теле, но в этой зоне особенно быстро. Именно поэтому человек может выглядеть слегка полноватым, а второй подбородок уже быть внушительным.

Генетика. Да, если у ваших мамы и бабушки был двойной подбородок, скорее всего, он появится у вас, поэтому особенно важно заниматься профилактикой.

Неправильная осанка. Большинство людей забывают следить за тем, что спина оставалась прямой, часто прижимают подбородок к шее. От этого кожа теряет упругость.

Возраст. Нормальная часть старения — птоз и провисание тканей, поэтому у пожилых людей чаще образуется второй подбородок.

Гормональный сбой. Иногда увеличение шеи и нижней части лица говорит о болезнях щитовидной железы.

Как убрать второй подбородок

Упражнения.

Фитнес может повлиять не только на талию и ягодицы, но и на состояние лица. В сети множество методик и упражнений от второго подбородка.

Вытяните язык

Высуньте язык, как можно дальше, пока не почувствуете сильное напряжение, затем потянитесь им вверх и вниз.

Похлопывайте

Тыльной стороной ладони похлопывайте по подбородку, вам не должно быть больно, но прикосновения все же необходимо делать весьма ощутимыми.

Буква О

Сверните губы трубочкой, словно произносите букву «О». Отклоните голову назад и напрягите шею, задержитесь в этом положении на 20 секунд, повторите 10 раз.

Массаж от второго подбородка

Самомассаж не менее действенный способ избавиться от второго подбородка, главное — выполнять его регулярно. Можно использовать мед, его текстура сделает залипания кожи более ощутимыми, а все движения эффективными.

Кроме того, отличный вариант — гидромассаж, который можно проводить прямо в душе. Направьте довольно сильную струю на подбородок и перемещайте лейку то в правую, то в левую сторону. Один сеанс длится около трех минут.

Косметические процедуры

Чтобы овал лица всегда оставался подтянутым, не забывайте, что зона шеи и декольте нуждается в уходе не меньше, чем лоб и нос. Наносите питательные, увлажняющие и тонизирующие составы на подбородок и шею.

На рынке появились специальные разогревающие тканевые маски от второго подбородка, они фиксируются на ушах и заставляют мышцы привыкать к правильному положению.

Тейпирование

Несмотря на то что специалисты не уверены в действенности тейпов, у этой методики тысячи поклонников, которые демонстрируют впечатляющие результаты. Существуют специальные техники наклеивания тейпов от второго подбородка.

Профессиональные процедуры