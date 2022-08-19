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3 часа назад

5 способов избавиться от второго подбородка

WomanHit.ru

Вернуть овал лица бывает непросто, но упражнения, процедуры .и небольшие хитрости помогут добиться этого.Кожа в нижней трети лица быстрее всего теряет эластичность и провисает, мышцы не могут заполнить новый овал, поэтому здесь быстро появляются жировые клетки. Именно так образуется ненавистный для многих женщин второй подбородок. Отчаянно борются с ним девушки совсем недаром: эта складка между лицом и шеей влияет на визуальное восприятие, лишает образ гармонии и добавляет несколько лет.

5 способов избавиться от второго подбородка
Фото: WomanHit.ru - МКWomanHit.ru - МК

Причины появления второго подбородка

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  • Лишний вес. Это самая очевидная причина изменения овала лица, жировая прослойка откладывается во всем теле, но в этой зоне особенно быстро. Именно поэтому человек может выглядеть слегка полноватым, а второй подбородок уже быть внушительным.
  • Генетика. Да, если у ваших мамы и бабушки был двойной подбородок, скорее всего, он появится у вас, поэтому особенно важно заниматься профилактикой.
  • Неправильная осанка. Большинство людей забывают следить за тем, что спина оставалась прямой, часто прижимают подбородок к шее. От этого кожа теряет упругость.
  • Возраст. Нормальная часть старения — птоз и провисание тканей, поэтому у пожилых людей чаще образуется второй подбородок.
  • Гормональный сбой. Иногда увеличение шеи и нижней части лица говорит о болезнях щитовидной железы.
  • Как убрать второй подбородок

Упражнения.

Фитнес может повлиять не только на талию и ягодицы, но и на состояние лица. В сети множество методик и упражнений от второго подбородка.

Вытяните язык

Высуньте язык, как можно дальше, пока не почувствуете сильное напряжение, затем потянитесь им вверх и вниз.

Похлопывайте

Тыльной стороной ладони похлопывайте по подбородку, вам не должно быть больно, но прикосновения все же необходимо делать весьма ощутимыми.

Буква О

Сверните губы трубочкой, словно произносите букву «О». Отклоните голову назад и напрягите шею, задержитесь в этом положении на 20 секунд, повторите 10 раз.

Массаж от второго подбородка

Самомассаж не менее действенный способ избавиться от второго подбородка, главное — выполнять его регулярно. Можно использовать мед, его текстура сделает залипания кожи более ощутимыми, а все движения эффективными.

Кроме того, отличный вариант — гидромассаж, который можно проводить прямо в душе. Направьте довольно сильную струю на подбородок и перемещайте лейку то в правую, то в левую сторону. Один сеанс длится около трех минут.

Косметические процедуры

Чтобы овал лица всегда оставался подтянутым, не забывайте, что зона шеи и декольте нуждается в уходе не меньше, чем лоб и нос. Наносите питательные, увлажняющие и тонизирующие составы на подбородок и шею.

На рынке появились специальные разогревающие тканевые маски от второго подбородка, они фиксируются на ушах и заставляют мышцы привыкать к правильному положению.

Тейпирование

Несмотря на то что специалисты не уверены в действенности тейпов, у этой методики тысячи поклонников, которые демонстрируют впечатляющие результаты. Существуют специальные техники наклеивания тейпов от второго подбородка.

Профессиональные процедуры

Домашние процедуры могут быть очень эффективными, но, если они не сработали, стоит обратиться к профессионалам. Косметологи предлагают множество вариантов для возвращения овала лицо: от мезотерапии до уколов липолитиков, которые растворяют жировую клетчатку.

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