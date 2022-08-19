5 способов избавиться от второго подбородка

Вернуть овал лица бывает непросто, но упражнения, процедуры .и небольшие хитрости помогут добиться этого.Кожа в нижней трети лица быстрее всего теряет эластичность и провисает, мышцы не могут заполнить новый овал, поэтому здесь быстро появляются жировые клетки. Именно так образуется ненавистный для многих женщин второй подбородок. Отчаянно борются с ним девушки совсем недаром: эта складка между лицом и шеей влияет на визуальное восприятие, лишает образ гармонии и добавляет несколько лет.
Фитнес может повлиять не только на талию и ягодицы, но и на состояние лица. В сети множество методик и упражнений от второго подбородка.
Вытяните язык
Высуньте язык, как можно дальше, пока не почувствуете сильное напряжение, затем потянитесь им вверх и вниз.
Похлопывайте
Тыльной стороной ладони похлопывайте по подбородку, вам не должно быть больно, но прикосновения все же необходимо делать весьма ощутимыми.
Буква О
Сверните губы трубочкой, словно произносите букву «О». Отклоните голову назад и напрягите шею, задержитесь в этом положении на 20 секунд, повторите 10 раз.
Массаж от второго подбородка
Самомассаж не менее действенный способ избавиться от второго подбородка, главное — выполнять его регулярно. Можно использовать мед, его текстура сделает залипания кожи более ощутимыми, а все движения эффективными.
Кроме того, отличный вариант — гидромассаж, который можно проводить прямо в душе. Направьте довольно сильную струю на подбородок и перемещайте лейку то в правую, то в левую сторону. Один сеанс длится около трех минут.
Чтобы овал лица всегда оставался подтянутым, не забывайте, что зона шеи и декольте нуждается в уходе не меньше, чем лоб и нос. Наносите питательные, увлажняющие и тонизирующие составы на подбородок и шею.
На рынке появились специальные разогревающие тканевые маски от второго подбородка, они фиксируются на ушах и заставляют мышцы привыкать к правильному положению.
Несмотря на то что специалисты не уверены в действенности тейпов, у этой методики тысячи поклонников, которые демонстрируют впечатляющие результаты. Существуют специальные техники наклеивания тейпов от второго подбородка.
Домашние процедуры могут быть очень эффективными, но, если они не сработали, стоит обратиться к профессионалам. Косметологи предлагают множество вариантов для возвращения овала лицо: от мезотерапии до уколов липолитиков, которые растворяют жировую клетчатку.