Дерматолог раскрыла бесплатный способ омоложения кожи

Дерматолог Мамина Турегано из США раскрыла бесплатный способ омоложения кожи. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалистка прокомментировала ролик TikTok-блогера Джо Муди, который демонстрировал на кадрах гимнастику для лица. Мужчина постукивал кончиками пальцев по подбородку, зоне носогубных складок и носа, а также по лбу и вокруг глаз. В свою очередь, медик отметила, что подобные действия могут иметь положительный эффект для организма.

«Постукивание по лицу действительно может помочь расслабить мышцы, уменьшить стресс и улучшить кровообращение. Способствует ли это борьбе со старением и оздоровлению кожи? Я думаю, да», — объяснила Турегано.

В то же время она пояснила, что указанный метод не заменит собой применение солнцезащитного крема, ретиноидов, сыворотки с витамином С, ботокса или лазера.