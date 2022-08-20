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2 часа назад

Фотосессия внучки Бориса Ельцина в мини-юбке и чулках опубликована в сети

Мослентаиещё 1

Внучка экс-президента России Бориса Ельцина, 20-летняя Мария Юмашева снялась для фотосессии в мини-юбке, чулках и кожаном жилете на голое тело. Снимки опубликовал стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале.

Опубликована фотосессия внучки Бориса Ельцина в чулках
Фото: МослентаМослента

Девушка позирует в одежде одного из российских брендов. Для съемки Юмашева примерила вещи в темных цветах: боди, кожаные плащ и куртку, деловой костюм, мини-юбку, жилет и перчатки. Надирян сообщил, что сделал снимки полгода назад, но ранее не выкладывал их в сети.

Ранее фотография актрисы Ренаты Литвиновой в купальнике восхитила россиян. Подписчики 55-летней знаменитости отметили ее хорошую физическую форму.

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