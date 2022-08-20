Опубликована фотосессия внучки Бориса Ельцина в чулках

Внучка экс-президента России Бориса Ельцина , 20-летняя Мария Юмашева снялась для фотосессии в мини-юбке, чулках и кожаном жилете на голое тело. Снимки опубликовал стилист Алеко Надирян в своем Telegram -канале.

Девушка позирует в одежде одного из российских брендов. Для съемки Юмашева примерила вещи в темных цветах: боди, кожаные плащ и куртку, деловой костюм, мини-юбку, жилет и перчатки. Надирян сообщил, что сделал снимки полгода назад, но ранее не выкладывал их в сети.