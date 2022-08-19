Хирург назвала странные запросы на пластические операции

Хирург и косметолог Карине Оганесян назвала самые странные запросы россиян на пластические операции. Своими размышлениями на эту тему эксперт поделилась с изданием «Доктор Питер».

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По словам врача, многие люди обращаются за помощью к пластическому хирургу для того, чтобы исправить дефекты внешности. Например, изменить форму ушей или носа, избавиться от лишних килограммов, улучшить состояние кожи после родов или похудения.

«Эстетическая хирургия развивается семимильными шагами, для нее нет ничего невозможного. Можно изменить рост человека, цвет глаз, ширину талии — лишь бы избавить пациента от комплексов», — заявила специалист.

Также Оганесян перечислила нестандартные просьбы пациентов. Так, в свой список доктор внесла операции по изменению формы ушей, когда люди просят заострить их верхние края как у эльфов. Кроме того, среди странных манипуляций оказались вживление имплантов в брови и лоб, улучшение внешнего вида и корректировка размера пупка, увеличение на время груди посредством физраствора или других жидкостей, которые впоследствии рассасываются.