Косметолог рассказала, как можно продлить загар

Для того чтобы загар сохранялся как можно дольше, необходимо заранее подготовить кожу и включить в рацион питания продукты, богатые бета-каротином. Об этом сообщила косметолог-эстетист Екатерина Островская.

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— Перед тем, как отправляться на пляж, стоит очистить кожу с помощью скраба. Можно обработать тело антицеллюлитным скрабом — он и подтянет, и бережно очистит от ороговевших частичек, а главное, подготовит кожу к загару. <...> Добавьте в свой рацион продукты, богатые бета-каротином, — добавила Островская.

В перечень необходимых для продления загара продуктов эксперт включила морковь, свеклу, абрикосы, шпинат, а также вишню, редис и томаты.