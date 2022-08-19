Врач назвала способ сохранить красоту с помощью яблок

Содержащийся в яблоках витамин С поддерживает красоту волос, кожи и ногтей, а кверцетин — продлевает молодость, заявила спортивный врач и well-being эксперт Александра Пурига. Она рассказала «Ленте.ру», сколько фруктов в день необходимо съедать, чтобы сохранить красоту на долгие годы.

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«Известная английская поговорка гласит: по яблоку в день — и доктор не нужен (An apple a day keeps the doctor away). Однако суточная норма для здорового человека — два-три яблока»,

— уточнила врач. Она назвала регулярное употребление этих фруктов, богатых витаминами группы В, С, Е, калием, кальцием, магнием, йодом и марганцем, отличным способом оставаться здоровыми.

Со здоровьем напрямую связана и красота, уверена Пурига: например, проблемы с желудочно-кишечным трактом могут отражаться на состоянии кожи, поэтому дерматологи-косметологи, начиная лечение, могут направить пациента к гастроэнтерологу для исключения проблем с ЖКТ. Наладить работу кишечника и нормализовать баланс микрофлоры помогают в том числе и яблоки благодаря клетчатке, обратила внимание врач.

Клетчатка также помогает на более длительное время сохранять чувство сытости. Таким образом яблоки помогают не переедать, контролировать вес и сохранять красивую фигуру, отметила Пурига.

Кроме того, что яблоки являются вкусным и полезным продуктом, экстракт из них добавляют в шампуни, кондиционеры и сыворотки для волос в качестве увлажняющего компонента