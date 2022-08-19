Кислоты в косметике: зачем нужны и какие предпочесть

Бьюти-отдел WomanHit.ru рассказывает, какие кислоты помогут от акне, а какие разгладят морщинки

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ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА

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Теория

Один из видов фруктовых кислот, которые добываются как синтетическим путем, так из натуральных растительных компонентов — существенного отличия между ними нет. Гликолевая кислота оказывает быстрое и глубокое действие, что не типично для большинства AHA-кислот: она проникает сквозь поверхностные слои кожи лица благодаря небольшому размеру молекул.

«Гликолевая кислота в разных концентрациях в косметике может выполнять несколько предназначений. Для легкого антисептического эффекта достаточно концентрации до 5%, но если необходимо осветление тона кожи и сужение пор, то стоит обратить внимание на более высокую концентрацию — 10%, — рассказывает Алеся Шишова, косметолог-эстетист, член Международной Организации Натуропатов, косметолог бренда Art&Fact. — При борьбе с возврастными изменениями кожи, выравнивании морщин может понадобится концентрация 15—20%. При этом в средствах для домашнего ухода содержание PH в составе должен быть не экстремально кислым — на уровне 3—4,5 во избежании сложного реабилитационного периода».

Практика

Гликолевая кислота содержится сразу в трех новинках российского бренда Art&Fact. Пенка-пилинг, которая предназначена для жирной, комбинированной и проблемной кожи склонной к высыпаниям, мягко, но эффективно очищает кожу, подготавливая ее к химическому пилингу. Сразу после пенки следует применять тоник-эксфолиант, который регулирует работу сальных желез, отшелушивает ороговевшие клетки и борется с воспалениями. И, наконец, третий этап ухода за кожей — сыворотка-пилинг для лица с 15% гликолевой кислотой, глюконолактоном 3%, молочной кислотой 3% и 2% салициловой кислоты. Это средство для домашнего химического поверхностного пилинга служит отличной профилактикой для глубокого очищения кожи с 1 или 2 стадией акне (открытые/закрытые комедоны, папулы). Процедура выравнивает текстуру и рельеф кожи во время выздоровления и восстановления после лечения, осветления застойных пятен и следов постакне.

МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА

Теория

Миндальная кислота считается одной из самых деликатных. Благодаря особой молекулярной структуре она медленнее проникает в кожу, поэтому косметологи рекомендуют средства с миндальной кислотой при уходе за проблемной, чувствительной или жирной кожей.

Получают эту кислоту из горького миндаля, отсюда, собственно, и название. Она обладает мощными антибактериальными свойствами, отшелушивающим действием и способностью активизировать обменные процессы в клетках. Эта кислота может присутствовать в пилингах, сыворотках, гелях, лосьонах, масках и средствах локального действия и выполняет очищающую, обновляющую и эксфолирующую функцию.

Практика

Сыворотка с миндальной кислотой от L’AVANT Laboratory предназначена для ночного ухода.Комплекс кислот увлажняет, заметно снижает воспаления, выравнивает текстуру. Также сыворотка способствует нормализации работы сальных желез, устраняет жирный блеск и покраснения, предотвращает появление ранних морщин, сужает поры.

Вообще, в линейке у L’AVANT Laboratory громадное количество сывороток с кислотами. Они не только усиливают эффект уходовых средств, но и выполняют массу других функций — одержат высокую концентрацию активных веществ и нацелены на устранение конкретных несовершенств: пигментации, неровного тона и рельефа, недостатка эластичности, увлажнения и питания, жирного блеска, воспалений и акне. Так, Сыворотка для лица увлажняющая содержит эффективную концентрацию гиалуроновых кислот разных молекулярных масс от низкой до высокой, поэтому интенсивно насыщает кожу влагой.

Сыворотка для лица с салициловой кислотой и центеллой азиатской глубоко увлажняет, устраняет жирный блеск, сужает поры и разглаживает мелкие морщинки. А Сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой и авокадо выравнивает рельеф, уменьшает воспаления., параллельно глубоко увлажняя кожу.

МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА

Теория

Молочная кислота получается при молочнокислом брожении сахаров, в нашем организме она присутствует естественным образом. Например, когда вы усиленно поработали в фитнес-клубе, а на следующий день у вас болят все мышцы, это как раз и есть результат выработки молочной кислоты. Содержится молочная кислота и в нашей коже, а ее уменьшение приводит к сухости и шелушение. Поэтому ее можно использовать ее для увлажнения, выравнивания тона и текстуры кожи.

Практика

Мицеллярная вода Sammy Beauty не только очищает кожу, но и увлажняет ее. Средство не повреждает гидро-липидный барьер, подготавливает кожу к дальнейшему уходу и оказывает тонизирующее действие. Регулярное применение средства способствует укреплению естественного защитного барьера и препятствует потере влаги. Важное примечание: после очищения кожи средством обязательно смойте остатки водой.

AHA-КИСЛОТЫ

Теория

На самом деле под словом «AHA-кислота» на флаконе с кремом или сывороткой скрывается целая группа фруктовых кислот: обычно речь идет о яблочной, миндальной, винной, молочной, лимонной и гликолевой. Косметика с AHA-кислотами принесет пользу тем, кого беспокоят пигментные пятна, тусклая сухая кожа.

Практика