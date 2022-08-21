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1 час назад

Визажист Андрей Шилков назвал пять бьюти-трендов осени

Газета.Ru

Известный визажист Андрей Шилков выделил пять трендов в макияже, которые будут актуальны ближайшей осенью. О них он рассказал Telegram-каналу Лауры Джугелии «Дневник Лауры Д».

Визажист назвал пять бьюти-трендов осени
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По мнению Шилкова, в осенне-зимнем сезоне будет популярен естественный цвет лица, который в макияже достигается использование BB-кремов и тинтов.

Также он предположил, что в моду войдут осветленные брови.

«Это для самых смелых. Если хотите быть на волне – используем оттенки блонда в продуктах для бровей. Главное правило – сделать брови светлее, чем естественные», — объяснил эксперт.

Третий модный тренд — красная помада, кремовая или глянцевая.

Кроме того, Андрей Шилков предсказал моду на украшение лица декоративными элементами и готический макияж.

«Вслед за главным трендом в одежде – тренд в макияже. Призываем Эльвиру, Невесту Дракулы, и Лестата», — провозгласил визажист.

Он заключил, что следовать трендам или нет, решать нужно самостоятельно.

«Главное – ваша индивидуальность!» — заявил Шилков.

Красота,Андрей Шилков,Лаура Джугелия,
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