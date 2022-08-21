Визажист назвал пять бьюти-трендов осени

Известный визажист Андрей Шилков выделил пять трендов в макияже, которые будут актуальны ближайшей осенью. О них он рассказал Telegram-каналу Лауры Джугелии «Дневник Лауры Д».

По мнению Шилкова, в осенне-зимнем сезоне будет популярен естественный цвет лица, который в макияже достигается использование BB-кремов и тинтов.

Также он предположил, что в моду войдут осветленные брови.

«Это для самых смелых. Если хотите быть на волне – используем оттенки блонда в продуктах для бровей. Главное правило – сделать брови светлее, чем естественные», — объяснил эксперт.

Третий модный тренд — красная помада, кремовая или глянцевая.

Кроме того, Андрей Шилков предсказал моду на украшение лица декоративными элементами и готический макияж.

«Вслед за главным трендом в одежде – тренд в макияже. Призываем Эльвиру, Невесту Дракулы, и Лестата», — провозгласил визажист.

Он заключил, что следовать трендам или нет, решать нужно самостоятельно.