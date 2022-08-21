Почему за кожей головы нужно тщательно ухаживать: отвечает эксперт

Уход за кожей головы — важная и самая недооцененная часть заботы о волосах, о которой постоянно забывают (или же ей не придают значения). А ведь чем качественнее вы следите за кожей, тем роскошнее будет ваша шевелюра. О том, как правильно ухаживать за кожей головы и каких ошибок избегать, читайте в материале «Рамблера».
Специалист отмечает, что волосяные фолликулы имеют несколько стадий роста разной длительности, последняя из которых – пассивная, когда фолликулы «засыпают», и волосы перестают расти. Чтобы «разбудить» эти фолликулы, требуется дополнительная стимуляция. По словам Кудашкиной, шампуни для роста волос имеют низкую эффективность, поскольку лишь небольшой процент действующего вещества проникает сквозь мембраны дермальных клеток. Необходимо добавить профессиональный уход, скорректировать питание, режим дня, отказаться на время от горячих укладок и фена.
В качестве внутренней поддержки врач-трихолог назначает витамины, минералы и активные пищевые добавки, а также натуральные растительные масла, позволяющие восстанавливать поврежденные луковицы, увлажнить и питать кожу головы.