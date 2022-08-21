Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
2 часа назад

Почему за кожей головы нужно тщательно ухаживать: отвечает эксперт

Мира Маркина
Елена Кудашкинаэксперт

Уход за кожей головы — важная и самая недооцененная часть заботы о волосах, о которой постоянно забывают (или же ей не придают значения). А ведь чем качественнее вы следите за кожей, тем роскошнее будет ваша шевелюра. О том, как правильно ухаживать за кожей головы и каких ошибок избегать, читайте в материале «Рамблера».

Почему за кожей головы нужно тщательно ухаживать: отвечает эксперт
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com
С заботы о коже головы начинается уход за волосами, ведь качество волос напрямую зависит от состояния волосяных фолликул (волосяных луковиц), а не от средств, которые наносятся непосредственно на волосы. Дело в том, что волосы — это роговые образования кожного покрова, иными словами, мертвая ткань нашего тела. Исключения составляют лишь фолликулы – «мешочки», из которых растут волосы, они живые и требуют кровоснабжения, чтобы обеспечить рост волос, поэтому, давая им дополнительное питание, можно влиять на количество и качество волос.

Волосяные фолликулы взаимодействуют с гормональной, иммунной системами и нейропептидами, поэтому при возникновении внутренних нарушений работа фолликулов ухудшается, и качество волос начинает снижаться. Появляются симптомы в виде ломкости, сухости, блеклости волос и т.д. Поэтому за кожей головы нужно следить как снаружи, так и изнутри, чтобы волосы оставались здоровыми и красивыми.
Елена Кудашкина
Елена КудашкинаВрач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог
Видео дня

Специалист отмечает, что волосяные фолликулы имеют несколько стадий роста разной длительности, последняя из которых – пассивная, когда фолликулы «засыпают», и волосы перестают расти. Чтобы «разбудить» эти фолликулы, требуется дополнительная стимуляция. По словам Кудашкиной, шампуни для роста волос имеют низкую эффективность, поскольку лишь небольшой процент действующего вещества проникает сквозь мембраны дермальных клеток. Необходимо добавить профессиональный уход, скорректировать питание, режим дня, отказаться на время от горячих укладок и фена.

В качестве внутренней поддержки врач-трихолог назначает витамины, минералы и активные пищевые добавки, а также натуральные растительные масла, позволяющие восстанавливать поврежденные луковицы, увлажнить и питать кожу головы.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители