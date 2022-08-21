Почему за кожей головы нужно тщательно ухаживать: отвечает эксперт

С заботы о коже головы начинается уход за волосами, ведь качество волос напрямую зависит от состояния волосяных фолликул (волосяных луковиц), а не от средств, которые наносятся непосредственно на волосы. Дело в том, что волосы — это роговые образования кожного покрова, иными словами, мертвая ткань нашего тела. Исключения составляют лишь фолликулы – «мешочки», из которых растут волосы, они живые и требуют кровоснабжения, чтобы обеспечить рост волос, поэтому, давая им дополнительное питание, можно влиять на количество и качество волос.



Волосяные фолликулы взаимодействуют с гормональной, иммунной системами и нейропептидами, поэтому при возникновении внутренних нарушений работа фолликулов ухудшается, и качество волос начинает снижаться. Появляются симптомы в виде ломкости, сухости, блеклости волос и т.д. Поэтому за кожей головы нужно следить как снаружи, так и изнутри, чтобы волосы оставались здоровыми и красивыми.

Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог