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1 час назад

Пожилая фитнес-модель показала рельефный пресс на фото и восхитила поклонников

Lenta.ru

Пожилая фитнес-модель из Австралии Лесли Максвелл показала рельефный пресс на фото и восхитила поклонников. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Пожилая фитнес-модель показала пресс и восхитила поклонников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

64-летняя женщина запечатлела себя на камеру после поздней вечерней тренировки. Спортсменка подчеркнула стройную фигуру коротким топом и облегающими легинсами в тон, которые акцентировали внимание на подтянутом животе с очерченными косыми мышцами и объемных бицепсах.

«Обожаю вечерние тренировки! Это мой любимый способ восстановить энергию после ужина и развеяться. Кроме того, в зале всегда мало людей в это время», — отметила она.

Пользователи сети сделали комплименты блогерше в комментариях.

«Вы выглядите потрясающе, юная леди», «Великолепна», «Невероятная женщина! Идеальная форма», «А я люблю тренироваться в четыре часа вечера, чтобы потом спокойно есть бутерброды с сыром, орехи и смотреть сериалы», — писали юзеры.

Красота,
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