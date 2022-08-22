Простые лайфхаки для домашнего ухода за ногтями

Чаще всего мы даже не задумываемся о таких простых правилах ухода. Следуя нашим 5 советам вы сможете минимизировать ослабленность и ломкость ногтей.

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Неаккуратное подпиливание ногтей

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Топ распространенных ошибок занимает неправильное подпиливание ногтей. Чаще всего при домашнем маникюре девушки не знают, что следует пилить в 1 направлении, а не в двух. Конечно, второй вариант достаточно удобен, но так делать не стоит, ведь в связи с этим образуются повреждения и микротрещины. Ногти становятся ломкими и начинают «цепляться» за все ткани. Необходимо задавать форму движениями в одну сторону. Это более длительная процедура, чем подпилка в обе стороны, но ваши ноготки останутся целыми и крепкими.

Отрезание ногтя по форме

Ножницы в целом лучше не использовать при создании формы ногтя. Если вдруг вы хотите убрать большую часть длины быстро и без мучений, то рекомендуем отрезать лишь половину длины, а остальное подпилить правильной техникой. Конечно, обрезать длину полностью легче и быстрее, но так есть риск повредить ногтевую пластину.

Злоупотребление наращиванием

Многие девушки и женщины не видят себя без длинных ногтей, ведь они становятся частью образа, но порой процедура наращивания достаточно сильно вредит ногтевой пластине. В наше время маникюр уже стал неотъемлемой частью салонных процедур женщин, но иногда стоит сделать маникюр без покрытия и дать отдохнуть ногтям. Гель, даже если он выкладывается тончайшим слоем, создает существенную нагрузку на ногтевую пластину, в связи с чем они становятся ослабленными и при малейшем повреждении скалываются. К тому же, значительно сокращается время носки. Конечно, не стоит себя ограничивать, хочется нарастить — наращивайте, но не забывайте о перерывах на восстановление.

Неправильное удаление кутикулы

Даже при регулярном посещении салона красоты в промежутках между маникюрами, руки так и чешутся подкорректировать кутикулу, чтобы сохранить презентабельный вид маникюра. Порой лучше подождать и довериться профессионалу. Если ждать до следующей процедуры уже нет возможности, то нужно делать это с максимальной осторожностью. Ни в коем случае не надавливайте на пластину, когда отодвигаете кутикулу. Ведь там формируется пластина и даже малейшее ее повреждение может на пару месяцев лишить вас крепких ногтей, придется ждать пока он отрастет.

Частый контакт с водой без перчаток