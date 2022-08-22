Мастер назвал устаревшие и вечно актуальные дизайны татуировок

Так, актуальность утратили изображения «ловцов снов», символов бесконечности и львов. По словам мастера, данные варианты тату были популярны у знаменитостей в 2000-е годы, однако чрезмерная распространенность привела к спаду их популярности.

В то же время в моде на долгое время закрепились рисунки с орлами, розами, сердцами и черепами, заявил собеседник издания. Указанные узоры имеют длительную историю в тату-индустрии, а также используются в качестве значимых символов в поп-культуре, например, на футболках с названиями музыкальных групп, пояснил Хепкат.