Парикмахер назвал модное окрашивание волос на осень 2022 года

Парикмахер и ведущий преподаватель бренда Madison Reed Швонн Перкинс назвал модное окрашивание волос на осень 2022 года. Соотвествующий материал появился на сайте издания Glamour.
Речь идет об окрашивании «мокко-брюнетка», которое представляет собой глубокий коричневый оттенок с теплыми шоколадными переливами. По мнению Перкинса, данный цвет волос отлично подойдет брюнеткам с холодным тоном кожи.
В качестве примера «мокко-брюнетки» специалист привет супермодель Хейли Бибер, актрису Джессику Альбу и певицу Эддисон Рей. Кроме того, эксперт выделил еще несколько знаменитостей, которые недавно отказались от светлых локонов и перекрасилась в упомянутый цвет. Среди них — певица Сиара и актриса Никола Пельтц, которая отметила в соцсетях, что у нее темный цвет волос от природы.
В завершение стилист пояснил, что окрашиванию «мокко-брюнки» требуется особый уход.
«Названному цвету необходим уход, в том числе частое тонирование для поддержания блеска и яркости прядей»,
— добавил он.