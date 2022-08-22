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17 минут назад

Парикмахер назвал модное окрашивание волос на осень 2022 года

Lenta.ru

Парикмахер и ведущий преподаватель бренда Madison Reed Швонн Перкинс назвал модное окрашивание волос на осень 2022 года. Соотвествующий материал появился на сайте издания Glamour.

Парикмахер назвал модное окрашивание волос на осень 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет об окрашивании «мокко-брюнетка», которое представляет собой глубокий коричневый оттенок с теплыми шоколадными переливами. По мнению Перкинса, данный цвет волос отлично подойдет брюнеткам с холодным тоном кожи.

В качестве примера «мокко-брюнетки» специалист привет супермодель Хейли Бибер, актрису Джессику Альбу и певицу Эддисон Рей. Кроме того, эксперт выделил еще несколько знаменитостей, которые недавно отказались от светлых локонов и перекрасилась в упомянутый цвет. Среди них — певица Сиара и актриса Никола Пельтц, которая отметила в соцсетях, что у нее темный цвет волос от природы.

В завершение стилист пояснил, что окрашиванию «мокко-брюнки» требуется особый уход.

«Названному цвету необходим уход, в том числе частое тонирование для поддержания блеска и яркости прядей»,

— добавил он.

Красота,Никола Пельтц,Сиара,Джессика Альба,
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