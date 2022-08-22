Парикмахер назвал модное окрашивание волос на осень 2022 года

В качестве примера «мокко-брюнетки» специалист привет супермодель Хейли Бибер, актрису Джессику Альбу и певицу Эддисон Рей. Кроме того, эксперт выделил еще несколько знаменитостей, которые недавно отказались от светлых локонов и перекрасилась в упомянутый цвет. Среди них — певица Сиара и актриса Никола Пельтц, которая отметила в соцсетях, что у нее темный цвет волос от природы.