Способ спасти волосы, который использовали еще в Древнем Египте

Испокон веков женщины делали все для сохранения красоты и здоровья волос. Современных шампуней, сывороток и многочисленных масок у них не было, поэтому приходилось спасаться подручными средствами. Как выкручивались девушки в Древнем Египте и какой рецепт придумали, чтобы бороться с облысением, читайте в материале «Рамблера».
Древнеегипетские женщины вывели эффективную формулу для спасения от перхоти и выпадения волос. Считается, что таким способом от облысения спасались не только простолюдинки, но и особы царских кровей. В состав этого народного средства входило только 3 ингредиента: жгучий имбирь, лимон и кунжутное масло.
Полученное средство нанесите на кожу головы массажными движениями и оставьте его на 15-30 минут. После промойте голову под теплой водой привычным шампунем. Повторять процедуру рекомендуется три раза в неделю для достижения наибольшего результата. Кстати, получившуюся смесь необязательно каждый раз готовить заново — хранить ее остатки можно в холодильнике.