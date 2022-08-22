Способ спасти волосы, который использовали еще в Древнем Египте

Испокон веков женщины делали все для сохранения красоты и здоровья волос. Современных шампуней, сывороток и многочисленных масок у них не было, поэтому приходилось спасаться подручными средствами. Как выкручивались девушки в Древнем Египте и какой рецепт придумали, чтобы бороться с облысением, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Рамблер Рамблер

Древнеегипетские женщины вывели эффективную формулу для спасения от перхоти и выпадения волос. Считается, что таким способом от облысения спасались не только простолюдинки, но и особы царских кровей. В состав этого народного средства входило только 3 ингредиента: жгучий имбирь, лимон и кунжутное масло.

натрите на терке два корня имбиря и выжмите из получившейся мякоти сок;

выжмите сок из половины лимона;

смешайте сок имбиря и лимона с тремя столовыми ложками кунжутного масла. Приготовить его в домашних условиях довольно просто. Делимся пошаговой инструкцией: