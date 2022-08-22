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30 минут назад

Способ спасти волосы, который использовали еще в Древнем Египте

Мира Маркина

Испокон веков женщины делали все для сохранения красоты и здоровья волос. Современных шампуней, сывороток и многочисленных масок у них не было, поэтому приходилось спасаться подручными средствами. Как выкручивались девушки в Древнем Египте и какой рецепт придумали, чтобы бороться с облысением, читайте в материале «Рамблера».

Способ спасти волосы, который использовали еще в Древнем Египте
Фото: РамблерРамблер

Древнеегипетские женщины вывели эффективную формулу для спасения от перхоти и выпадения волос. Считается, что таким способом от облысения спасались не только простолюдинки, но и особы царских кровей. В состав этого народного средства входило только 3 ингредиента: жгучий имбирь, лимон и кунжутное масло.

Приготовить его в домашних условиях довольно просто. Делимся пошаговой инструкцией:
  • натрите на терке два корня имбиря и выжмите из получившейся мякоти сок;
  • выжмите сок из половины лимона;
  • смешайте сок имбиря и лимона с тремя столовыми ложками кунжутного масла.

Полученное средство нанесите на кожу головы массажными движениями и оставьте его на 15-30 минут. После промойте голову под теплой водой привычным шампунем. Повторять процедуру рекомендуется три раза в неделю для достижения наибольшего результата. Кстати, получившуюся смесь необязательно каждый раз готовить заново — хранить ее остатки можно в холодильнике.

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